Votum Durch die Hintertür: Öffentliches Register für Gesellschaften bürgerlichen Rechts kommt

Frankfurt Das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz, kurz MoPeG, tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Mit ihm wird ein Gesellschaftsregister für die Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) als öffentliches Register eingeführt.

Derzeit ist es nicht möglich, die Existenz, Identität und ordnungsgemäße Vertretung einer GbR mit Rückgriff auf ein öffentliches Register festzustellen, so wie bei der offenen Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Partnerschaftsgesellschaft. Auch werden Veränderungen im Laufe des „Lebens“ der GbR weder erfasst noch durch Notar oder Registergericht geprüft.

Ziel des neuen Registers ist es, den Rechtsverkehr der GbR zu erleichtern und Missbrauchsmöglichkeiten zur beseitigen. Der Gesetzgeber hat nunmehr die „Verordnung über die Einrichtung und Führung des Gesellschaftsregisters“ auf den Weg gebracht.

Die Eintragung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts in das Register ist freiwillig. Allerdings sind wirtschaftliche Transaktionen von der Eintragung in das Register abhängig. So ist etwa der Kauf eines Grundstücks durch eine GbR unmöglich, wenn diese nicht in das Register eingetragen ist.

