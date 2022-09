Votum Gefährliche Lücken beim Gesetz über Digitale Dienste

Der Digital Services Act lässt an entscheidenden Stellen zu viel Spielraum. Denn das Verschweigen korrekter Inhalte ist Desinformation in Reinkultur.

Online-Plattformen sind künftig verpflichtet, rechtswidrige Medieninhalte zu sperren. Doch Missbrauch ist möglich. (Foto: dpa) Netzwerkkabel

Frankfurt Grundsätzlich ist der Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union zu begrüßen. Was im realen Leben nicht rechtmäßig ist, sollte es auch im digitalen Umfeld nicht sein.

Umso unverständlicher ist, dass an einigen Stellen dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet bleibt. Online-Plattformen sind zwar künftig verpflichtet, rechtswidrige Medieninhalte zu sperren. Sie können aber auch offline legale Presse ausschließen – und dies allein auf Basis ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auch das Verschweigen korrekter Inhalte ist Desinformation in Reinkultur und darf keine Legitimation auf vertraglicher Ebene erfahren. Zu Recht weisen der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger sowie der Medienverband der freien Presse in ihrer Kritik an diesem Umstand darauf hin, dass gerade junge Menschen ihre Informationen überwiegend aus den sozialen Medien ziehen. Sie sind der Manipulation ausgesetzt.