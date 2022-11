Votum Kronzeugenregelung: Mehr Unterstützung aus Brüssel

Die EU-Kommission will die Kronzeugenregelung transparenter machen und Ansprechpartner nennen, an die sich Beschäftigte wenden können. Unternehmen sollten das Angebot annehmen.

Die EU-Kommission unterstreicht ihre Bereitschaft, mögliche Kartellfälle zunächst anonym und hypothetisch zu erörtern. (Foto: dpa) Gebäude der Europäischen Kommission

Frankfurt Die Europäische Kommission möchte Unternehmen einen leichteren Zugang zum Kronzeugenstatus in kartellrechtlichen Angelegenheiten verschaffen. Dafür hat sie Leitlinien veröffentlicht, mit denen sie sich vor allem an Unternehmensjuristinnen und -juristen sowie an deren externe Beraterinnen und Berater aus Sozietäten wendet.

Es soll künftig transparent sein, unter welchen Voraussetzungen die Kronzeugenregelung in Betracht kommt. Außerdem sollen die Vorteile einer Inanspruchnahme deutlicher zutage treten.

Was noch entscheidender ist: Es gibt konkrete Ansprechpartner, an die sich Beschäftigte mit einem konkreten Fall wenden können, um informelle Ratschläge zu erhalten. Die Kommission unterstreicht ihre Bereitschaft, Fälle zunächst anonym und hypothetisch zu erörtern. Ziel ist es dabei, erst einmal klar definieren zu können, ob ein thematisiertes Verhalten als Kartell einzustufen ist und ob eine Offenlegung wirklich zum Kronzeugenstatus führen kann.