Votum Mitarbeiterbeteiligung soll attraktiver werden

Das Zukunftsfinanzierungsgesetz verspricht verbesserte Steuerregeln für junge Unternehmen. Das hilft Start-ups bei der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern.

Die Beteiligung am Unternehmen incentiviert Fachkräfte. (Foto: dpa) Geschäftsmeeting

Frankfurt Seit einiger Zeit klingen neue Gesetze, als ob sie von einer Marketingabteilung ersonnen wären – man denke nur an das „Gute-Kita-Gesetz“, das „Qualifizierungschancengesetz“ oder das „Starke-Familien-Gesetz“.

Nicht immer hält der Inhalt, was der Werbetitel verspricht. Was die Steuerregeln zur Mitarbeiterbeteiligung an Start-ups und jungen Unternehmen angeht, ist dies beim Entwurf des ebenfalls ambitioniert betitelten „Zukunftsfinanzierungsgesetzes“ erfreulich anders.

Die Gewährung von Unternehmensbeteiligungen an Mitarbeiter ist für Start-ups und junge Unternehmen besonders wichtig. Denn sie schont Liquidität und bindet und incentiviert Fachkräfte in der entscheidenden Wachstumsphase.

Aktuell ist dies aber steuerlich unattraktiv, denn die Zuwendung der Beteiligung muss sofort versteuert werden, obwohl der Mitarbeiter keine Barmittel zur Begleichung der Steuer erhält. Im Jahr 2021 eingeführte Erleichterungen haben sich wegen der zu engen Voraussetzungen als praxisuntauglich erwiesen.