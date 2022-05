Votum Virtuelle Hauptversammlung: Verharren in der Komfortzone

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus fand die ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens am 18. Juni 2020 als rein virtuelle Hauptversammlung ohne Anwesenheit von Aktionären statt.

Frankfurt Gekommen, um zu bleiben – das Motto soll nach dem Willen des deutschen Gesetzgebers für die virtuelle Hauptversammlung von Aktiengesellschaften gelten. Diese mauserte sich von der Notlösung zu Pandemiezeiten zu einer ernsthaften Alternative. Ende April hat das Bundeskabinett einen vom Bundesministerium der Justiz vorgelegten Gesetzentwurf beschlossen, der die Onlinevariante zur legitimen Daueroption machen würde.

Entscheidend sind dabei allerdings einige Änderungen gegenüber einem früheren Entwurf, die vor allem die Rechte der Aktionäre stärken. Die müssen ohne Frage gewährleistet sein, aber die jetzt bestehenden hohen Hürden für Unternehmen lassen den Verdacht aufkommen, dass der Gesetzgeber doch nicht so ganz hinter der virtuellen Hauptversammlung steht.

Warum müssen Gesellschaften diese alle fünf Jahre wieder auf den Prüfstand stellen und neu legitimieren? Warum etabliert der Gesetzgeber nicht das, was sich in zwei Jahren Praxis mit dem digitalen Format bewährt hat – nämlich Effizienzsteigerung und Fokussierung auf das Wesentliche, sondern versucht, lediglich der Präsenzveranstaltung einen digitalen Rahmen zu geben?

Der Mittelweg ist nicht immer der beste. Ein Verharren in der Komfortzone des Sicherheitsdenkens würde hier den Fortschritt blockieren. Für viele Konzerne hat das Onlineformat wieder an Attraktivität verloren. Vielleicht bleibt die virtuelle Hauptversammlung deshalb doch nicht – was eine vertane Chance wäre.

