Windfallprofite Übergewinnsteuer für Energieriesen: Zweifel an Rechtsgrundlage

Hamburg Ganz nüchtern kommt sie daher, die zusammengefasste Verlautbarung des Wissenschaftlichen Beirats des Bundestags zur Einführung einer sogenannten Übergewinnsteuer: „Die wirtschaftlichen Schockwellen durch die Coronakrise und den Angriff Russlands auf die Ukraine haben die Diskussion um eine Übergewinnsteuer befeuert. Der Beirat rät dringend davon ab, eine Übergewinnsteuer einzuführen. … Eine Ad-hoc-Besteuerung einzelner Aktivitäten würde … viel von dem … Vertrauen in die Regelgebundenheit des deutschen Steuersystems zerstören.“

Eigentlich bliebe dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Doch will es die Politik, wollen es die EU-Kommission und der Gesetzgeber anders. Ende November letzten Jahres, kurz vor Toresschluss, wurde dem Jahressteuergesetz (JStG 2022) bekanntlich ein „EU-Energiekrisenbeitragsgesetz“ hinzugefügt.

Seitdem gibt es schlechte und deswegen zu besteuernde Übergewinne wie im Energiesektor, moralisch wertvolle und deswegen unbesteuerte Übergewinne wie im Gesundheitsbereich, etwa für Biontech, und unabänderliche und deshalb wertneutrale, ebenfalls unbesteuert bleibende Übergewinne wie im Verteidigungssektor, etwa für Rheinmetall.

Konkret handelt es sich bei dem besagten Energiekrisenbeitrag nach den Regelungsvorgaben um eine als Betriebsausgabe nicht abziehbare sonstige Personensteuer, also eine Steuer im Sinn der Abgabenordnung, und zugleich um eine Abgabe im Rahmen des EU-Rechts. Der Beitrag wird befristet für die Jahre 2022 und 2023 erhoben. Der Steuersatz beträgt 33 Prozent desjenigen steuerlichen Gewinns, der den durchschnittlichen Gewinn der vergangenen vier Wirtschaftsjahre um mehr als 20 Prozent übersteigt.

Das Ganze beruht auf unionsrechtlichen Vorgaben in Gestalt der Verordnung „über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“. Die Einführung eines Solidaritätsbeitrags bis zum 31. Dezember 2022 war hiernach obligatorisch, sofern Mitgliedstaaten keine gleichwertigen nationalen Maßnahmen erlassen haben.

Es wird vielfach bezweifelt, ob das als Grundlage hinreichend „standfest“ ist. Denn Rechtsgrundlage wiederum für die Verordnung soll, so die dazugegebene Begründung, „insbesondere Artikel 122 Absatz 1“ des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union sein.

Danach kann „der Rat auf Vorschlag der Kommission im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der Wirtschaftslage angemessene Maßnahmen beschließen, insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung mit bestimmten Waren, vor allem im Energiebereich, auftreten“.

Energieunternehmen klagen

Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist mehr als fraglich, sowohl in ökonomischer als auch in rechtlicher Hinsicht. Es spricht viel dafür, dass stattdessen Artikel 194 Absatz 3 des Vertrages einschlägig ist. Und danach bedarf es für Maßnahmen „überwiegend steuerlicher Art“ des besonderen Gesetzgebungsverfahrens nach Anhörung des Europäischen Parlaments nach einstimmiger Beschließung der Mitgliedstaaten. Dieses Verfahren wird hier, wie es aussieht, umgangen.

Das stößt auf Kritik. Der Rechtswissenschaftler und Steuerrechtler Roman Seer bezeichnet das Vorgehen knapp als „gesetzgeberischen Irrweg“. Etliche Energieunternehmen, an der Spitze Exxon Mobil, haben das Heft des Handelns bereits in die Hand genommen und Klagen vor dem Gericht der Europäischen Union in Luxemburg eingelegt.

Ob die Klagen zulässig sind, steht auf einem anderen Blatt. Es ist zu vermuten, dass das jedenfalls in Deutschland nicht der Fall ist und dass der Umweg über die Finanzgerichte einzuschlagen ist, die sodann ihrerseits den Europäischen Gerichtshof anrufen müssen.

Dietmar Gosch war Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof. Der Rechtsanwalt und Steuerberater ist Geschäftsführender Partner der WTS GmbH in München und Autor der Fachzeitschrift „Betriebs-Berater“. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift „Der Steuerberater“.

