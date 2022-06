Stratos-Immobilienfonds Milliardenfonds wird vorerst eingefroren: Corestate warnt vor hohem Verlust

Der Immobilienkonzern Corestate rutscht immer tiefer in die Krise: Das wichtige Geschäft mit Immobiliendarlehen löst eine Wertberichtigung in dreistelliger Millionenhöhe aus.

Der Druck auf den Immobilienkonzern Corestate wird immer größer. (Foto: dpa) Baustelle in Niedersachsen

Zürich Der börsennotierte Immobilienkonzern Corestate muss einen Verlust in dreistelliger Millionenhöhe verkraften: Der Konzern nimmt im Zusammenhang mit dem Geschäft der Schweiz-Tochter Helvetic Financial Services (HFS) eine Wertberichtigung in Höhe von 392 Millionen Euro vor, wie Corestate am Dienstagnachmittag in einer Gewinnwarnung bekannt gab.

Die HFS ist zentral für das Geschäft mit Anleihen und Darlehen für deutsche Immobilienprojektentwickler. Aus der Schweiz heraus versorgt die HFS Projektentwickler mit hochverzinsten Mezzanine-Darlehen. Das ist Fremdkapital meist mit kurzer Laufzeit, welches im Fall einer Insolvenz erst nach Bankkrediten bedient wird.

Immobilienentwickler nutzen diese Darlehen beispielsweise, um kurzfristige Finanzierungslücken zu überbrücken. Die HFS trägt das Ausfallrisiko der Darlehen allerdings meist nicht selbst, sondern lässt sie in festverzinsliche Wertpapiere verpacken. Diese Wertpapiere reicht die HFS an die Stratos-Immobilienanleihefonds weiter, deren Berater die HFS ist.

Stratos Immobilienanleihenfonds II vorerst eingefroren