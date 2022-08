Strompreisentwicklung „Ein Wert, der seinesgleichen sucht“: Charttechniker analysieren die Rekord-Rally beim Strompreis

Düsseldorf Der Strompreis steigt und befindet sich auf Rekordniveau. Viele Verbraucher fragen sich deshalb, wie weit es wohl noch nach oben gehen wird. Die technischen Analysten der Großbank HSBC haben versucht, sich dieser Frage mithilfe der technischen Analyse zu nähern – und das Ergebnis gibt wenig Hoffnung.

Technische Analysten leiten ihre Prognosen nicht aus realwirtschaftlichen Entwicklungen ab, sondern aus dem Chartbild der Kurse und wiederkehrenden Mustern. In ihnen sind alle fundamentalen Entwicklungen und Informationen enthalten. Daraus versuchen sie Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu ziehen.

„Der Strompreis ist aktuell einer der meistdiskutierten Charts am Finanzmarkt“, sagt Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC. „Das ist der stärkste Aufwärtstrend, den ich in den letzten Jahren gesehen habe.“

Zuletzt wurde erstmals die Marke von 500 Euro je Megawattstunde durchbrochen. „Ein Rekordhoch ist das stärkste Signal, das aus charttechnischer Sicht gesendet werden kann“, sagt Scherer.

Und eine Trendumkehr ist aktuell nicht in Sicht. Der Aufwärtstrend ist intakt, es folgen höhere Hochs und höhere Tiefs aufeinander. Der Anstieg wird sogar immer steiler.

Chartanalyse zeigt: Trend zu steigenden Strompreisen hält weiter an

Wie hoch genau es noch gehen kann, ist aus technischer Sicht schwierig zu sagen, weil Vergleichswerte aus der Vergangenheit fehlen. Der Strompreis bewegt sich damit auf „uncharted territory“. Scherer stellt aber klar: „Die Fortsetzung des Trends ist unser Basisszenario.“

Denn der Trend zur Aufwärtsbewegung hat zuletzt an Kraft gewonnen: Ein Zeichen hierfür ist der Anstieg über das aus dem vergangenen Dezember stammende Hoch von 325 Euro pro Megawattstunde. „Der zugrunde liegende Aufwärtstrend ist also absolut intakt, was angesichts des neuen Rekordstandes von 540 Euro fast zu schwach ausgedrückt ist“, sagt Scherer.

Der steile Anstieg spiegelt sich auch im MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) wider. Er gibt die Richtung des Trends und dessen Stärke an. Aktuell steigt der MACD beständig an.

Ein weiterer Indikator ist der Relative-Stärke-Index (RSI). Er bewegt sich zwischen 0 und 100, wobei Werte unter 30 einen überverkauften Bereich und Werte über 70 einen überkauften Bereich anzeigen. Aktuell liegt dieser bei 94. „Das ist ein Wert, der seinesgleichen sucht“, sagt Scherer.

RSI für Strompreise: „Ein Wert, der seinesgleichen sucht“

Überkauft meint hier allerdings nicht, dass die Preise bald fallen, sondern ist ebenfalls als Zeichen für die Stärke des Trends anzusehen. „Wir sind schon im gesamten Jahr 2022 in dieser überkauften Zone. Um aus dieser Zone rauszukommen, brauchen wir ein Preissignal.“

Ein solches Signal würde aus charttechnischer Sicht aber erst generiert, wenn der Preis um deutlich mehr als 100 Euro unter die Marke von 376 Euro fallen würde. Das ist die untere Begrenzung, eine Aufwärtslücke, die der Strompreis Anfang des Monats gerissen hat.

Von einer Aufwärtslücke ist die Rede, wenn der niedrigste Preis eines Tages, in diesem Fall 386 Euro am Montag, dem 1. August, über dem höchsten Kurs des Vortages liegt, in diesem Fall 376 Euro am Freitag, dem 29. Juli.

Zwischen diesen beiden Kursen fand also kein Handel statt. Wenn so eine Aufwärtslücke nicht innerhalb der folgenden Tage geschlossen wird – wie im aktuellen Fall –, ist das aus technischer Sicht ein Zeichen für eine Unterstützung des Aufwärtstrends.

