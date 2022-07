Urlaubsorte Wo Ferienhäuser noch bezahlbar sind

Abseits der beliebtesten Ziele gibt es etliche Regionen, die beste Chancen für den Traum vom Ferienhaus bieten. Eine Auswahl von der Boddenküste bis Menorca.

Der Greifswalder Bodden bietet als Reisedestination Optionen für Kaufinteressenten. (Foto: Reinhard Schmid/Schapowalow) Greifswalder Bodden

Köln Deutschland ist und bleibt das beliebteste Reiseland der Deutschen. In einer Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen lagen Urlaubsorte von Küste bis Alpen mit weitem Abstand vor den Klassikern im europäischen Ausland bei der Planung für 2022.

Die Krux: Beliebte Ferienregionen wie Sylt, Timmendorfer Strand und Chiemsee sind nahezu unbezahlbar geworden für Interessenten einer eigenen Immobilie am Urlaubsort.

Doch in weniger bekannten Lagen in Deutschland wie auch dem europäischen Ausland lässt sich nicht nur schön Urlaub machen, sondern die Investments könnten sich in den kommenden Jahren auch in Form von Wertgewinnen auszahlen.

Ferienimmobilien: Sommerhaus am Meer beliebt

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen