Vermögensverwaltung Auslandsbanken buhlen um Deutschlands Multimillionäre

Geldhäuser wie Credit Suisse, die Liechtensteiner LGT oder die amerikanische Citi drängen zurück auf den deutschen Markt. Denn es gibt hierzulande immer mehr Superreiche.

Banken ringen um die Reichen: Die Institute müssen sich auf einen harten Wettbewerb einstellen. (Foto: Getty Images/Caiaimage) Eigener Pool

Zürich, Frankfurt Robert Cielen hat große Pläne: Der Chef der Vermögensverwaltung in Europa bei der Credit Suisse stellt derzeit ein Team für den deutschen Markt zusammen. Sein Ziel: „Wir wollen das verwaltete Vermögen in Deutschland innerhalb von fünf Jahren verdoppeln.“

Bislang hat Credit Suisse den deutschen Markt von Zürich aus betreut – doch schon ab Oktober sollen Cielens Privatbanker zusätzlich von Frankfurt aus neue Kunden anwerben. „Onshoring“ wird der Eintritt in einen lokalen Markt in der Finanzbranche genannt.

Doch mit ihrem Plan ist Credit Suisse nicht allein: Die LGT, die Bank im Besitz der liechtensteinischen Fürstenfamilie, will ebenfalls noch in diesem Jahr eine neue Präsenz in Deutschland eröffnen. Florian Dürselen, designierter Vorstand und Chef des Private Banking bei der LGT, sagt: „Der deutsche Privatkundenmarkt ist sehr interessant für uns. Wir wollen unser Potenzial vor Ort besser ausschöpfen.“

