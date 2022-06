Vermögensverwaltung Die fünf besten Robo-Advisor und ihre Strategien im Vergleich

Digitale Geldverwalter haben mit ihren verschiedensten Anlagekonzepten zuletzt mehr Anleger erreicht. Eine Studie zeigt die entscheidenden Unterschiede.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Trend in der Robo-Branche. (Foto: Moment/Getty Images) Roboter-Gesicht

Frankfurt Robo-Advisor wachsen – allerdings nicht so schnell wie von der Branche erhofft. Die automatisierten Vermögensverwalter haben ihr verwaltetes Vermögen am deutschen Markt im vergangenen Jahr auf zwölf Milliarden Euro verdoppelt. Das zeigt eine Studie des Fondsanalysehauses Fonds Consult, die dem Handelsblatt vorliegt. Zudem gibt es große Unterschiede bei Rendite, Risiko und Kosten.

Fonds Consult hat in seiner Studie erstmals den Drei-Jahres-Erfolg von Robo-Advisorn gemessen und dafür die risikogewichtete Rendite in verschiedenen Strategien über die vergangenen drei Jahre bis Ende 2021 analysiert – also sowohl im pandemiegeschüttelten 2020 mit extremen Ausschlägen am Aktienmarkt als auch das gute Börsenjahr 2021. Untersucht wurden 24 Anbieter, die insgesamt mehr als 90 Prozent des Markts stellen.

