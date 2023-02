 Betriebliche Altersvorsorge: So lohnt sich die Rente vom Chef

Die betriebliche Altersvorsorge ist ein wichtiger Baustein zur Rente. Worauf Angestellte achten sollten, wann sie sich lohnt und welche Steuerfallen es gibt.

...die betriebliche Altersvorsorge. Wer auf sie verzichtet, verschenkt in vielen Fällen bares Geld. (Foto: dpa) Private Altersvorsorge

München Viele Arbeitnehmer fürchten, dass die gesetzliche Altersvorsorge ihren Lebensstandard als Rentner nicht mehr sichern kann. Das gilt selbst für Vollzeitbeschäftigte. Die betriebliche Altersvorsorge kann als zusätzlicher Baustein dieses Risiko abfedern.

Ein Blick in die Historie zeigt, warum diese Form der Absicherung entstanden ist: In den ersten Jahren der Industrialisierung fanden viele Landarbeiter in neu entstandenen Fabriken einen Job. Doch anders als auf den Bauernhöfen, wo die Knechte mitversorgt wurden, wenn sie fleißig gearbeitet hatten, standen Fabrikarbeiter, die nichts zur Seite gelegt hatten, im Alter vor dem Nichts.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen