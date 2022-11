Mit den Zinsen auf Tages- und Festgeld kehrt die Frage nach der Einlagensicherheit zurück. Welche Beträge geschützt sind und was bei Aktiendepot und Vermögensverwalter gilt.

Auf einem Kontoauszug sind Zinsen vermerkt: Tages- und Festgeld bieten inzwischen wieder Zinsen. Doch wie sicher ist das Geld angelegt? (Foto: dpa) Kontoauszug

München Tagesgeld und Festgeld sind die beliebtesten Anlageprodukte der Deutschen. So sind die Suchanfragen nach den Begriffen beim Zinsvermittler Weltsparen um 524 beziehungsweise 353 Prozent gestiegen. Andere Banken und Vermittler berichten von ähnlich großem Interesse. Und nun gibt es sogar wieder Zinsen.

Spitzenreiter sind jedoch oft Banken, die kaum bekannt sind und bisweilen auch noch aus dem Ausland stammen. Und so herrscht bei vielen Sparern Unsicherheit, wie sicher das Geld dort wirklich ist. Sind Einlagen, die bei einer Bank liegen, deren Name nur Eingeweihten etwas sagt, gut angelegt? Wie und in welchem Umfang sind Sparkonten bei einer Pleite der kontoführenden Bank abgesichert?

Das Handelsblatt gibt einen Überblick über die Regeln der Einlagensicherung und informiert, was für Bausparverträge, Lebensversicherungen und Depots gilt.



So sind Tagesgelder, Festgelder und andere Sparkonten geschützt

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen