 Einlagensicherung: So sicher ist Ihr Geld bei der Bank

Tagesgeld und Festgeld rentieren sich wieder. Doch wie sicher sind die Angebote, die zum Teil von exotischen Banken stammen? Ein Überblick, wie Sparkonten, Depots und Lebensversicherungen geschützt sind.

München Je höher die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld steigen, desto eher verliert die Inflation ihren Schrecken. Zwar ist die Teuerungsrate zuletzt wieder etwas über sechs Prozent gestiegen, aber für viele Marktbeobachter ist es nur eine Frage der Zeit, bis nach den Festgeldern nun auch die ersten Tagesgeldangebote die Vier-Prozent-Marke hinter sich gelassen haben. Dementsprechend viel Aufmerksamkeit richten Sparerinnen und Sparer auf neue Offerten, die geradezu im Wochentakt erscheinen. Sie stammen allerdings häufig von ausländischen und deutschen Banken, die kaum jemand kennt.



Bei aller Liebe zu Festgeld und Tagesgeld stellt sich für viele Menschen die Frage: „Wie sicher ist mein Geld?“ Die meisten Menschen denken dabei nicht nur an Sparkonten sondern auch an die Wertpapiere in ihrem Depot, oder Bauspar- und Versicherungsverträge. Das Handelsblatt gibt einen umfassenden Überblick über die Regeln der Einlagensicherung und welche Schutzmechanismen im Fall einer Bankpleite noch greifen.

Einlagensicherung: Wie sicher sind Tagesgeld-, Festgeld- und sonstige Sparkonten?

Bei Termin- und Sichteinlagen, also Geld, das auf Girokonten, Tagesgeld- und Festgeld- oder anderen Sparkonten liegt, gelten in Deutschland verschiedene Regeln, die zum Teil aufeinander aufbauen. Denn anders als in den meisten Nachbarstaaten gibt es hierzulande unterschiedliche Sicherungssysteme.

Alle Privatbanken und Bausparkassen müssen der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) angehören. Sie sichert 100.000 Euro pro Anleger und Bank ab. Eine Liste der teilnehmenden Institute gibt es online auf edb-banken.de.

Friert die Finanzaufsicht Bafin im Ernstfall alle Konten einer Bank ein, bekommen die Kunden binnen sieben Tagen ihr angelegtes Geld zurück, und zwar inklusive der bis dahin aufgelaufenen Zinsen. Ganz konkret sollen sich die Kunden von Pleitebanken um nichts kümmern müssen. Die EdB nimmt Kontakt zu den Kunden auf und zahlt das Geld in der festgelegten Zeit zurück.

Was passiert, wenn ich mehr als 100.000 Euro auf dem Konto habe?

Viele Privatbanken haben sich zudem dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bankenverbands (BdB) angeschlossen. Er schützt Einlagen, die über die 100.000-Euro-Grenze hinausgehen.

Die Sicherungsgrenze ist von Institut zu Institut verschieden. Sie liegt derzeit bei 15 Prozent des haftenden Eigenkapitals der jeweiligen Bank, das sind mindestens 750.000 Euro. Weitere Informationen dazu lesen Sie auf bankenverband.de.

Sparkassen sowie Raiffeisen- und Genossenschaftsbanken, sowie angeschlossene Institute wie die Bausparkassen LBS und Schwäbisch Hall, garantieren die kompletten Einlagen ihrer Kunden, ganz gleich, ob es sich um kleine oder um Millionenbeträge handelt, über die sogenannte Institutssicherung. Das bedeutet: Die Gemeinschaft unterstützt Institute, die Gefahr laufen pleitezugehen, so lange, bis sie wieder solvent sind. In der Euro-Zone gilt analog zu Deutschland die gesetzliche Einlagensicherung, die 100.000 Euro pro Konto garantiert. Die Frist, binnen derer die Kunden ihr Geld inklusive Zinsen wiederbekommen, soll höchstens sieben Arbeitstage betragen.

Großbritannien hat seine Einlagensicherung der des europäischen Festlands angepasst. Das Gleiche gilt für Schweden und die Schweiz, auch dort sind pro Bank und Kunde umgerechnet etwa 100.000 Euro geschützt.

Heißt das, je stabiler die Wirtschaft eines Landes, desto sicherer die Konten?

Seit einiger Zeit koppeln Zinsportale und -vermittler ihre Informationen zur Einlagensicherung mit Angaben zum Rating des Landes, aus dem die Bank hinter dem Angebot stammt. Der Hintergedanke: Je besser das Rating des Heimatlandes ist, desto schneller und konsequenter werden Sparer im Falle einer Pleite entschädigt.

Da mag ein „AAA“-Rating beruhigend wirken, doch auch in Euro-Ländern mit einem schwächeren Rating ist wenig zu befürchten. Denn hinter all den Sicherungsnetzen stehen die einzelnen Länder, die EU als Staatengemeinschaft und die Europäische Zentralbank.

In der Weltfinanzkrise von 2008 gab es einige Momente, in denen Regierungen versichern mussten, dass die nationalen Bankensysteme und die Ersparnisse der Bürger sicher seien. So traten Anfang Oktober 2008 die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Finanzminister Peer Steinbrück an die Öffentlichkeit und versicherten, dass deutsche Banken sicher seien. Ein Diktum, das nicht nur für viele Politiker auch heute noch Bestand hat.

„Seitdem gilt es als ausgemacht, dass die Regierungen Banken stützen werden“, sagt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung. Denn einen Bankrun, bei dem Menschen an Geldautomaten und Bankschaltern Schlange stehen, um ihr Geld abzuheben, wollen die Regierungen und die Europäische Zentralbank in jedem Fall vermeiden.

Einlagensicherung bei Depots: So sicher sind sie

Vereinfacht ausgedrückt sind Depots so etwas wie Schließfächer. Banken verwalten sie, führen Kapitalertragsteuer ab, aber es geht sie nichts an, welche Wertpapiere und Beteiligungen in ihnen verwahrt werden.

Geht die Bank insolvent, muss das Geldhaus sicherstellen, dass die Kunden ihre Depots auf eine andere Bank übertragen können. Doch es besteht zumindest hypothetisch die Gefahr, dass eine Bank etwa eine Aktienorder noch gar nicht tatsächlich ausgeführt hat, dem Kunden nur scheinbar die Anteilsscheine ins Depot gebucht hat und derweil das Geld anderweitig investiert.

In diesem Fall hat der Kunde Anspruch auf Entschädigung aus „Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften“. Dessen Umfang regelt das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAEG), das für alle in Deutschland tätigen Kreditinstitute verbindlich ist.

Der Anspruch gegen die Entschädigungseinrichtung EdB ist auf 90 Prozent des Wertes dieser Wertpapiere begrenzt. Höchstens gibt es aber den Gegenwert von 20.000 Euro zurück.

Einlagensicherung bei ETFs und Fonds: Sicherheit bei Bankenpleite

Laut Investmentgesetz müssen Fondsgesellschaften das Vermögen ihrer Kunden bei einer unabhängigen Depotbank lagern. Geht eine Fondsgesellschaft pleite, ist das Geld sicher. Das in einen Fonds oder ETF investierte Geld zählt als Sondervermögen und gehört nicht zur Insolvenzmasse.

Wie sicher sind Lebensversicherungen?

Vor 20 Jahren gründeten die deutschen Lebensversicherer die Auffanggesellschaft Protektor. Zwei Jahre später musste Protektor einschreiten und die Policen der Mannheimer Leben übernehmen und weiterführen.

Die Mannheimer hatte in den Boomzeiten des Neuen Marktes um die Jahrtausendwende auf die falschen Aktien gesetzt und war in Schieflage geraten. Zunächst verwaltete Protektor in einer Auffanggesellschaft die Verträge der Mannheimer Leben weiter, seit ein paar Jahren hat der Abwicklungsspezialist Viridium das Portfolio unter seinem Dach.

Das nötige Geld für Protektor kommt von den übrigen Versicherungen. Im Ernstfall könnte die Auffanggesellschaft einige Milliarden Euro abrufen. Das würde für einen kleineren Versicherer reichen. Droht die Pleite einer großen Versicherung mit Millionen Verträgen, wäre das zu wenig.

In diesem Fall müsste wohl der Bund einspringen. Die Kunden des Pleitekandidaten müssten mit Einbußen rechnen. Denn das Versicherungsaufsichtsgesetz sieht vor, dass eine angeschlagene Gesellschaft zeitweise nicht nur Auszahlungen blockieren, sondern auch verbieten kann, dass Versicherer die Policen zurückkaufen können. Was „zeitweise“ konkret bedeutet, regelt das Gesetz aber nicht.

