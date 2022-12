ETF-Sparplan Worauf Sie beim Investment in ETFs achten sollten

ETF-Sparpläne gibt es bereits ab einem Euro. Für wen das Sparen mit ETFs geeignet ist und worauf Anleger achten sollten, lesen Sie hier.

ETFs bieten gute Renditechancen. Worauf Anleger achten sollten, lesen Sie hier. (Foto: dpa) Börse in New York

Düsseldorf Probleme in den Lieferketten, hohe Inflation und gestiegene Energiekosten: Die Folgen des Ukrainekriegs haben in den vergangenen Monaten die Börsenkurse belastet. Die ohnehin verbreitete Scheu vieler Menschen in Deutschland, den Schritt an die Börse zu machen, dürfte dadurch verstärkt worden sein.

Doch Tatsache ist: Geldanlagen mit soliden Renditechancen sind der beste Weg in Zeiten hoher Inflationsraten. Die Börse ermöglicht sie auch in schwierigen Zeiten, sofern der Anlagezeitraum weit genug gesteckt ist.

Eine Alternative zu klassischen Aktienfonds bieten ETFs. Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein börsengehandelter Indexfonds. Er bildet die Wertentwicklung eines Indexes ab, zum Beispiel den des Dax. Steigt der Dax um zwei Prozent, so steigt auch der Kurs des ETF, der den Dax nachbildet, um zwei Prozent. Gleiches gilt für fallende Kurse.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass ETFs die Performance des zugrunde liegenden Indexes nicht immer zu 100 Prozent abbilden. Die tatsächlichen Renditen liegen dann darunter. Im Gegensatz zu herkömmlichen Aktienfonds wird der Großteil der ETFs passiv gehandelt. Das bedeutet: Hinter dem ETF steht kein Fondsmanagement, das Anlageentscheidungen trifft. Mit einem ETF-Sparplan zahlen Anleger monatlich einen Betrag in die ETFs ein und können damit vor allem auf längere Sicht profitieren.

Welche Formen von ETF-Sparplänen gibt es?

ETF-Sparpläne unterscheiden sich zunächst in ihrer Zusammensetzung und können in Anlageklassen unterteilt werden.

Beispiele für Anlageklassen sind unter anderem:

Aktien-ETFs

Rohstoff-ETFs

Anleihen-ETFs

Krypto-ETFs

ETF-Anbieter stellen Kriterien für jeden einzelnen ETF auf. Nur Unternehmen, die diese erfüllen, werden aufgenommen. Während manche ETFs zum Beispiel nur die größten Unternehmen der Industriestaaten aufnehmen, gibt es andere, die beispielsweise besondere Kriterien an die Nachhaltigkeit stellen oder in Schwellenländer investieren.

Die Sparpläne können zudem in zwei Arten unterteilt werden – ausschüttend und thesaurierend. Während ein ausschüttender ETF die Erträge aus Dividenden oder Zinsen auf das Verrechnungskonto auszahlt, reinvestiert ein thesaurierender ETF die Gewinne und profitiert damit vom Zinseszinseffekt.

Ist ein ETF-Sparplan sinnvoll?

Ein ETF-Sparplan kann sinnvoll sein, um sich mit geringem Aufwand und überschaubaren Beträgen an dem Profit nationaler oder globaler Märkte zu beteiligen. Durch die Besparung ganzer Indizes minimiert sich das Risiko im Vergleich zum Handel von Einzelaktien. Sollten die Kurse einzelner Aktien eines ETF fallen, werden die Verluste im besten Fall durch andere Aktien mit steigenden Kursen desselben ETF ausgeglichen.

Dennoch besteht wie bei allen Börsengeschäften ein Risiko. Sollten wie gegenwärtig nicht nur einzelne Unternehmen, sondern gesamte Branchen von Krisen beeinflusst werden, kann das den Kurs des gesamten ETF negativ beeinflussen. Das Risiko lässt sich zum Beispiel mindern, indem man ETFs auswählt, die zum einen sehr viele Aktien umfassen und zum anderen in viele verschiedene Branchen investieren.

Für wen eignet sich das ETF-Sparen?

Je nach (Online-)Broker sind die Depotführung sowie die Einrichtung von ETF-Sparplänen kostenlos. Für eine Order des Sparplans wird dann keine Gebühr fällig. Ein weiterer Vorteil sind die niedrigen Sparraten, mit denen gestartet werden kann. So ist ein Einstieg, abhängig vom Broker, ab einem, zehn, 25 oder 50 Euro möglich. Sparpläne können nicht nur monatlich, sondern auch in anderen Intervallen ausgeführt werden. Welche Intervall-Optionen angeboten werden, hängt vom Broker oder der Bank ab.

Beim ETF-Sparen sollten Sie nur Geld anlegen, dass Sie in den nächsten fünf bis 15 Jahren nicht benötigen.

Ein ETF-Sparplan eignet sich also für Personen, die sich mit kleinen oder großen Beträgen ein Vermögen aufbauen wollen. Im Gegensatz zu festen Sparverträgen sind ETFs eine flexible Geldanlage. So können die Sparraten angepasst werden, und die Exchange Traded Funds können jederzeit verkauft werden, sollte das Geld früher benötigt werden.

Was benötige ich für einen ETF-Sparplan?

Um ETFs kaufen zu können, benötigen Sie lediglich ein Wertpapierdepot bei einem Broker. Neben Banken wie zum Beispiel der ING bieten auch viele Online-/Smartphone-Broker wie etwa Trade Republic oder Scalable Capital kostenlose Wertpapierdepots an. Die Einrichtung eines Freistellungsauftrags ist sinnvoll, da die erwirtschafteten Gewinne aus Wertpapiergeschäften, Dividenden und andere Kapitalerträge bis zum festgelegten Freibetrag nicht versteuert werden. Maximal sind das 801 Euro für eine Einzelperson oder 1602 Euro für Ehepaare.

Nun können Sie nach ETFs suchen, die über Ihren Broker handelbar sind. Um Verwechslungen mit anderen ETFs zu vermeiden, haben die Fonds neben einem Namen eine internationale Identifikationsnummer (ISIN) oder Wertpapierkennnummer (WKN).

Haben Sie sich für einen ETF entschieden, legen Sie die Sparrate und das Ausführungsintervall fest – also wie viel Geld Sie in welchem Intervall in den Exchange Traded Fund investieren wollen. Der Ausführungstag kann, je nach Broker, ebenfalls gewählt oder zumindest aus verschiedenen Optionen ausgewählt werden, zum Beispiel am Anfang oder in der Mitte jedes Monats. Zum Schluss wählen Sie noch, ab wann der Sparplan starten soll.

Wie lange sollte man ETFs halten?

Aktien, ETFs und andere börsengehandelte Produkte unterliegen Kursschwankungen. Neben der Höhe der Sparrate ist die Dauer beziehungsweise der Ausstiegszeitpunkt entscheidend. Wer das schnelle Geld machen und nach wenigen Tagen oder Wochen hohe Gewinne erzielen möchte, wird schnell enttäuscht. Für Personen, die längerfristig anlegen und Vermögen aufbauen möchten, zahlten sich ETFs in der Vergangenheit bisher oft aus und sorgten für gute Renditen.

Am Beispiel des MSCI World Index (ISIN: IE00B4L5Y983) zeigt sich das deutlich.

Investoren, die am 17. Februar 2022 zu einem Kurs von 60,06 Euro eingestiegen sind, hätten laut Handelsplattform ExtraETF bei einem Ausstieg am 16. März 2022 (Kurs von 42,05 Euro) Geld verbrannt, mit einem Verlust von knapp 30 Prozent. Grund für diesen starken Kursabsturz waren Marktturbulenzen im Zusammenhang mit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar.

Betrachtet man den Kursverlauf in einer Zeitspanne von zehn Jahren und bezieht Sparraten mit ein, ergeben sich folgende Beispiele:

Bei einer monatlichen Sparrate von 100 Euro und einem Anlagezeitraum von 15 Jahren wären insgesamt 18.000 Euro in den MSCI World ETF eingezahlt worden. Mit der Wertentwicklung der vergangenen 20 Jahre wäre laut iShares-Rechner eine Rendite von 11.921,70 Euro erzielt worden.

Doch Wertentwicklungen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftigen Kurse. ETF-Rechner sollten deshalb nie als alleiniges Entscheidungskriterium für eine Anlage genutzt werden.

Welche ETFs sind für Anfänger geeignet?

Die Wertentwicklung eines ETF lässt sich nicht vorhersagen. Wer sein Geld langfristig, breit gestreut und deshalb möglichst risikoarm anlegen möchte, kann sich prinzipiell an ETFs bedienen, die den MSCI World Index oder den MSCI All Countries World Index abbilden. Der MSCI World Index umfasst rund 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern, hauptsächlich wird jedoch der US-Markt abgedeckt.

Der MSCI All Countries World Index umfasst dagegen rund 2500 Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern. Oft gibt es große Indizes in verschiedenen Variationen. Wer zum Beispiel umweltbewusst investieren möchte, findet Versionen des MSCI World Index, die nur solche Unternehmen enthalten, die bestimmte Kriterien bezüglich des Umweltschutzes oder sozialer Standards erfüllen.

Welche Kosten fallen beim ETF-Sparen an?

Neben den Gebühren für die Depotführung und die Ausführung der Sparpläne, die sich mit der richtigen Wahl des Brokers auf null dezimieren lassen, fallen Verwaltungskosten des ETF-Anbieters an. Die Gesamtkostenquote TER (Total Expense Ratio) bündelt alle Verwaltungskosten eines Anbieters und ist deshalb ein wichtiges Kriterium.

Liegt die TER eines ETF zum Beispiel bei 0,25 Prozent und das Depot umfasst einen Anteil von 1000 Euro dieses ETF, zahlt der Investor 0,25 Prozent seines Anteils – also zwei Euro pro Jahr.

Bei den meisten ETFs liegt die Total Expense Ratio zwischen 0,2 und 0,5 Prozent. Zum Vergleich: Aktiv gemanagte Fonds haben meist eine TER von weit über einem Prozent.

Die Beiträge stellen keine Anlageberatung dar, insbesondere geben sie keine Empfehlung zum Kauf der genannten Wertpapiere. Sie sollen einen Anreiz zum Nachdenken und zur Diskussion über Marktentwicklungen und Anlagestrategien geben.

