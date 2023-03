Freiwillige Rentenbeitragsnachzahlung So können Sie Ihre Altersvorsorge aufstocken

Vor zwei Wochen hat der Rentenberater Andreas Irion Besuch bekommen. Seine Mandantin Renate Frei* hat ein Problem. 1977 begann sie mit 17 ihre Ausbildung. Mehr als 40 Jahre lang arbeitete sie ununterbrochen, bis sie 2018 erkrankte. Über ein Jahr dauerte es, bis sie sich wieder halbwegs erholte. Mit knapp 60 versuchte sie, gesundheitlich und beruflich zurück ins Leben zu kommen. Ohne Erfolg.

Heute steht Frei mit über 60 bei 44,5 Beitragsjahren für die Rente. Nun könnte sie so früh wie möglich in Rente gehen, müsste aber Abschläge verkraften. Das will Frei nicht. Sie zahlt lieber freiwillig Beiträge nach, um auf die vollen 45 Rentenjahre zu kommen.

Die Rente aufzustocken kann sich auch in anderen Fällen lohnen. Aber nicht jeder darf einzahlen. Bis zum 31. März dürfen freiwillige Rentenbeiträge für 2022 noch überwiesen werden. Eine Verlängerung der Frist ist möglich. Das Handelsblatt erklärt alle Details.

Um überhaupt freiwillige Beiträge zahlen zu dürfen, müssen Sie eine Bedingung erfüllen: Sie dürfen im vergangenen Jahr keine Pflichtbeiträge an die Rentenkasse überwiesen haben. Das können etwa Personen sein, die sich um den Haushalt kümmern, Mütter oder Selbstständige, die nicht pflichtversichert sind. Pflegende, die zwar nicht aktiv in die Rentenkasse einzahlen, deren Renten aber von der Pflegeversicherung übernommen werden, können ebenfalls keine freiwilligen Beiträge nachzahlen.

Zu Rentenberatern kommen meistens Klienten wie Renate Frei, die gegen Ende 50 aus dem Berufsleben ausgeschieden sind. Und ihre Rentenjahre auffüllen wollen, um die abschlagfreie Rente nach 45 Jahren zu bekommen. In den vergangenen Jahren haben Irion zufolge auch häufiger junge Mütter freiwillige Beiträge nachgezahlt. Denn für ein Kind bekommen Eltern schon drei Beitragsjahre für die Erziehungszeit gutgeschrieben. Wer zwei Jahre dazukauft, hat Anspruch auf die Altersrente

„Es macht für alle Sinn, die nachzahlen dürfen. Man spart Steuern und schützt sich vor Inflation“, sagt Andreas Irion, der Rentenberater. Personen sollten die Beiträge als Vorsorge nutzen, wenn sie erstens dem staatlichen Rentensystem vertrauen und zweitens nicht glauben, dass sie es selbst besser können, indem sie etwa in börsengehandelte Indexfonds, Aktien oder sonstige Anlagen investieren.

Was hat man davon?

Frau Frei hat sich bei ihrem Beratungsgespräch mit Andreas Irion dafür entschieden, die restlichen fünf Monate aufzustocken. So kann sie die vollständige Rente ohne Abschläge beziehen. Wenn sie sich aber dagegen entschieden hätte und sich so früh wie möglich in den Ruhestand verabschieden würde, hätte sie Abschläge hinzunehmen. Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung lägen die Monatsrenten ab Juli 2023 bei 1.680 Euro.

Wenn sie sich aber dafür entscheidet, bis Dezember 2024 von ihrem Ersparten zu leben und die fünf zusätzlichen Monate Rente „dazukauft“, läge ihre Rente bei 1.910 Euro pro Monat. Das sind 230 Euro mehr als beim schnellstmöglichen Eintritt im Sommer. Lohnt sich das für Frei? Irion stellt eine Beispielrechnung auf:

Frei muss mit einem Minus in die Rechnung starten. Denn wenn sie von Juli 2023 bis Dezember 2024 auf 1680 Euro pro Monat verzichtet, fehlen ihr mehr als 28.000 Euro. Den Verlust gleicht sie aber nach zehn Jahren und fünf Monaten wieder aus. Das Modell ist also, wie viele andere Rentenversicherungen auch, eine Wette auf ein möglichst langes Leben. Die deutsche Aktuarvereinigung bescheinigt der Mandantin eine Lebenserwartung von 91 Jahren. Wenn sie mit 65 in Rente geht, bekommt sie 26 Jahre lang 1.910 Euro im Monat. Das ergibt eine Gesamtrente von 595.920 Euro. Der Verzicht ist also langfristig gesehen ein gutes Geschäft für Frei.

Wie funktioniert das?

Die Höhe der freiwilligen Nachzahlungen ist nach unten und oben begrenzt. Sie ändert sich regelmäßig und liegt in diesem Jahr zwischen 96,72 Euro und 1320,60 Euro pro Monat. Man kann bis zu zwölf Mal jährlich einzahlen. Wie oft und wie hoch die Beiträge ausfallen, darf sich unterscheiden. Jeweils bis zum 31. März können freiwillige Beiträge für das Vorjahr nachgezahlt werden. „Die Zahlung ist aber auch noch möglich, wenn man bis zur Frist einen formlosen Antrag gestellt hat, dann darf man auch später einzahlen“, sagt Rentenberater Irion.

Die freiwilligen Rentenbeiträge erhöhen die Altersrente später genauso wie die Pflichtbeiträge. Für jeden eingezahlten Monat bekommt Frei Rentenpunkte gutgeschrieben. Irion empfiehlt, Beiträge wenn möglich für das Vorjahr nachzuzahlen, nicht für das laufende. „Denn die Bemessungsgrundlage für die Rentenpunkte, das Durchschnittsentgelt, steigt normalerweise jährlich“, sagt er. Das mache Rentenpunkte teurer. Wer einen Rentenpunkt West mit freiwilligen Beiträgen erreichen will, muss für das Jahr 2022 insgesamt 7.236 Euro jährlich beziehungsweise 603 Euro monatlich überweisen. 2023 sind es schon 8.024 Euro oder knapp 670 Euro pro Monat.

Im Rechenbeispiel, mit dem Renate Frei ihre Rente aufbessern will, kann sie theoretisch auch nur die Mindestsumme von rund 93 Euro für jeden Monat nachzahlen. Damit erhöht sie ihre Rente um zwei Euro pro Monat.

Außerdem kann Frei auch steuerliche Vorteile aus der Rentennachzahlung ziehen. „Ihre Beiträge kann die Mandantin als Altersvorsorgeaufwendung steuerlich geltend machen“, sagt Irion. Seit 2023 können diese vollständig in der Steuererklärung als Altersvorsorgeaufwendungen geltend gemacht werden.

*Name geändert.

