Zu teuer, schlechter Service, fragwürdige Gebühren: Das Girokonto zu wechseln, kann unzufriedenen Kunden helfen. Die verbraucherfreundlichsten Angebote im Vergleich.

Mit der Zinswende werden auch die Dispozinsen wieder steigen. (Foto: dpa) Girokonten im Vergleich

Köln Das Girokonto bildet die Grundlage für den alltäglichen Zahlungsverkehr. Laut Zahlen der Deutschen Bundesbank belief sich die Gesamtzahl der Girokonten bei Finanzinstituten in Deutschland Ende 2021 auf rund 114 Millionen.

Eine Untersuchung des Marktforschungsinstituts „dreifakt“ hat ergeben, dass eine knappe Mehrheit von 51 Prozent der Deutschen nur eine einzige Bankverbindung hat. 47 Prozent gaben an, zwei oder mehr Bankverbindungen zu pflegen. Im Durchschnitt hat jeder Deutsche laut Umfrage 1,7 Bankverbindungen.

Noch bieten viele Banken kostenlose Girokonten an. Doch das könnte bald ein Ende haben. „Das kostenlose Girokonto ohne Bedingungen wird es bald nicht mehr geben“, sagt Max Herbst von der FMH-Finanzberatung. Seine Prognose: Entweder das Girokonto werde an Mindest-Geldeingänge geknüpft oder sogar an Gehalts- oder Renteneingänge. „Aber man sollte keine Bank verteufeln, weil sie für eine Dienstleistung ein Entgelt nimmt. Die Frage ist, wie hoch und wertvoll die Dienstleistung ist“, sagt Herbst.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen