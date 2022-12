HDI-Umfrage Jedem vierten Deutschen sind Aktienanlagen als Altersvorsorge zu riskant

Aktien als Altersvorsorge werden in Deutschland skeptisch gesehen. Nur jeder fünfte Erwerbstätige erwartet in den kommenden Jahren keinen Crash. Beliebt ist eine andere Klasse.

Bei der Altersvorsorge setzen Deutsche lieber auf Immobilien als Aktien. (Foto: dpa) Ältere Personen auf der Bank

Frankfurt Der demografische Wandel stellt die gesetzliche Rente in Deutschland vor eine Herausforderung. Die private Vorsorge gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung. Die Akzeptanz von Aktienanlagen ist aber noch ausbaufähig, wie eine Umfrage der HDI Lebensversicherung unter knapp 4000 Erwerbstätigen in Deutschland zeigt.

Demnach ist vier von zehn Befragten „die Geldanlage in Aktien zu riskant, um darin mein Geld anzulegen“, oder „zu kompliziert“. HDI gehört zum Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland der Talanx-Gruppe. Mit Bruttoprämieneinnahmen von rund 1,6 Milliarden Euro (HGB) gehörte HDI im Geschäftsjahr 2021 zu den großen Lebensversicherern in Deutschland.

Die Skepsis der Deutschen gegenüber Aktienanlagen zeigt sich auch darin, dass nur jeder fünfte Berufstätige (21 Prozent) in den kommenden Jahren keinen nachhaltigen Crash an den Aktienbörsen erwartet. Dabei blicken die Befragten umso pessimistischer auf die Börse, je niedriger das Einkommen ist.