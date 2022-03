Lebensversicherung Zu teuer für eine gute Rendite: Heftige Bafin-Kritik an Fondspolicen von Lebensversicherern

Symbolbild: Zwei Männer bringen ein Versicherungsschild an

Frankfurt Die deutschen Lebensversicherer müssen harte Kritik von der Finanzaufsicht Bafin einstecken. Die Behörde schreibt in ihrem aktuellen Journal über zu hohe Kosten und Interessenkonflikte im Vertrieb von fondsgebundenen Lebensversicherungen.

„Die Bafin-Untersuchung ist ein echter Hammer“, urteilt Professor Hermann Weinmann vom Institut für Finanzwirtschaft der Hochschule Ludwigshafen. Sie zeige, dass bei Fondspolicen in der Branche Wildwuchs entstanden sei und „dass die Rendite der Aktienfonds vielfach durch die hohen Kosten weggefressen wird“.

Für die Branche ist das ein herber Rückschlag. Denn im anhaltenden Niedrigzinsumfeld, in dem sich klassische Lebensversicherungen mit Garantiezins nicht mehr verkaufen lassen, setzen viele Anbieter mittlerweile auf Fondspolicen. Sie versprechen ihren Kunden eine höhere Rendite, indem sie mit Investmentfonds auf die Chancen am Kapitalmarkt setzen.

Verantwortlich sind die Versicherer aber auch für ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Anlageprodukte. Hohe Kosten sprechen laut Bafin dafür, dass das aktuell oft nicht der Fall ist. Fällt dann die Rendite zu niedrig aus, reichten die Sparbeiträge der Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer im schlimmsten Fall nicht aus, um spätere Versorgungslücken zu vermeiden, schreiben die Bafin-Journal-Autoren Guido Werner und Roland Paetzold.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Hinzu kommt: Auch im Vertrieb läuft offenbar einiges nicht rund. So können etwa hohe Provisionszahlungen, die die Fondsgesellschaften als sogenannte Rückvergütung an die Lebensversicherer oder auch an die Vermittler zahlen, dazu führen, dass Kundinnen und Kunden nicht das für sie beste Produkt erhalten.

Abfrage von Effektivkosten

Die Einschätzung der Bafin, die nun zu dem kritischen Urteil führte, basiert auf einer Abfrage von Effektivkosten sowie weiteren Informationen zur Kostenbelastung. Erhoben wurden die Daten im vergangenen Jahr bei den Versicherern.

Was auffällig war: Die Effektivkosten, die angeben, wie stark die jährliche Rendite eines Versicherungsanlageprodukts durch die Kosten gemindert wird, fielen teilweise sehr unterschiedlich aus. Das zeigt ein Beispiel: So betragen für ein Eintrittsalter von 37 Jahren und eine Vertragslaufzeit von 30 Jahren die Effektivkosten der meistverkauften fondsgebundenen Produkte im gewichteten Mittel 1,90 Prozent. Bei einem Viertel der Verträge liegen die Effektivkosten jedoch über 2,35 Prozent.

Bei einigen der abgefragten Eintrittsalter-Laufzeit-Kombinationen lagen die Effektivkosten der meistverkauften Fondspolicen sogar oberhalb von vier Prozent. Diese Rendite müssen die zugrunde liegenden Aktienfonds also mindestens erreichen, damit die Versicherten einen Anlagegewinn erzielen.

Die Bafin steht mit ihrer Kritik nicht allein da. Verbraucherschützer kritisieren seit Langem die Anbieter von Lebensversicherungen. Zu ihnen zählt Elke Weidenbach, Versicherungsexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW. Sie hält die Kostenstruktur von Fondspolicen für unübersichtlich und intransparent, da die Versicherten sowohl den Versicherungsmantel als auch die Fondskosten bezahlen müssten. Ihrer Ansicht nach sei eine Trennung von Risikoabsicherung und Vermögensaufbau für Verbraucher die bessere Lösung.

„Grundsätzlich im Mittel etwas teurer“

Auch Peter Schwark, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), muss zumindest einräumen, dass „fondsgebundene grundsätzlich im Mittel etwas teurer sind als klassische Lebensversicherungen“. Das sei aber nicht neu und durch die höheren Renditechancen auch nicht problematisch.

Die Bafin bezweifelt, dass die Interessen der Kunden von fondsgebundenen Lebensversicherungen immer von den Anbietern gewahrt werden. (Foto: Getty Images/EyeEm) Risikosport

Dem hält die Bafin entgegen, dass gerade bei den Versicherern mit den höchsten Effektivkosten ernsthaft bezweifelt werden dürfte, dass die Interessen und Bedürfnisse der Versicherten gewahrt würden.

Auch die Rückvergütungen hat die Bafin unter die Lupe genommen – Fondsgesellschaften zahlen sie an die Versicherer laut aktueller Befragung bei einem Drittel des Neugeschäfts. Im Mittel sind das 0,3 Prozent des Fondsguthabens, in der Spitze sogar über 1,2 Prozent.

In vielen Fällen beteiligen die Versicherer ihre Kunden an den Rückvergütungen, etwa über spezielle Überschussanteile. Aber nur bei einem Viertel der Produkte erhalten die Versicherten die Rückvergütung komplett.

Zu den Positivbeispielen zählt etwa die Allianz, der Marktführer in Sachen Lebensversicherung in Deutschland. Nach eigenen Aussagen beteilige man die Kunden zu 100 Prozent an den rückerstatteten Fondskosten. Der Versicherer Zurich Deutschland, bei dem etwa 80 Prozent des Neugeschäfts auf Fondspolicen entfallen, setzt – wenn möglich – Fondsanteilsklassen ohne Rückvergütungen ein. Andernfalls gebe man die Rückvergütungen ebenfalls vollständig an den Kunden weiter, heißt es.

>> Lesen Sie auch: Weniger Garantien, mehr Risiko: Wie sich die Lebensversicherer in der Not neu erfinden

Axa Deutschland bietet in ihren Altersvorsorgeprodukten seit 2018 nur Anteilsscheine von Investmentfonds ohne Rückvergütungen an. Laut Unternehmensangaben schreibt der Versicherer bei Policen aus der Zeit davor „einen Großteil der Rückvergütungen“ den Kundenverträgen gut.

Anders ist das Vorgehen in fast einem Fünftel der Fälle, wo die Rückvergütungen direkt an den Vermittler gehen – eine Praxis, die Michael Hauer vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) für „unangemessen“ hält. In nicht einmal der Hälfte dieser Fälle kennen die Lebensversicherer laut Bafin die konkrete Höhe der Zahlungen. Das erstaunt, da beispielsweise auch Banken oder Vermögensverwalter Rückvergütungen, die sie im Vertrieb erhalten, längst offenlegen müssen.

Großer Interessenkonflikt

Die Verlockung sei groß, so die Bafin, dass Vermittler ihren Kundinnen und Kunden den Fonds mit den höchsten Rückvergütungen empfehlen. Es liegt ein Interessenkonflikt vor. Für die Versicherten seien Abschluss- und Vertriebskosten nicht ausreichend transparent.

Was folgt aus all dieser Kritik? Die Bafin will die Lebensversicherer dazu anhalten, Mängel zu beseitigen. Weinmann aus Ludwigshafen fordert bei Fondspolicen eine „anständige Regulierung, die das Spielfeld der Versicherer eingrenzt und die Kostenmanie zulasten anderer therapiert“.

Die Informationsblätter, die die Versicherten bisher erhalten, seien für die Fondsauswahl in der Police wenig geeignet. Versicherungsvermittler sollten ihr Angebot daher unbedingt auf die wesentlichen Anlegerinformationen ausrichten, die die Kunden auch beim Kauf von Einzelfonds erhalten.

Mehr: Wie Versicherer mit ihren unerwünschten hochverzinsten Altbeständen umgehen