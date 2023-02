Private Rentenversicherung Sparkassen wollen Riester- und Rürup-Rente zusammenlegen

In der Politik wird über neue Konzepte für die private Altersvorsorge diskutiert. Versicherer und Sparkassen versuchen, sich zeitig zu positionieren.

Frankfurt, München Nach den Versicherern positionieren sich auch die deutschen Sparkassen in der Diskussion um die Zukunft der privaten Altersvorsorge. „Wir können uns vorstellen, die Riester- und die Rürup-Rente zusammenzulegen. Es geht darum, die Stärken beider Produkte zusammenzufügen“, sagte Karolin Schriever, Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), dem Handelsblatt.

Riester- und Rürup-Rente seien „zwei völlig unterschiedliche Produkte“, so Schriever. „Wir sehen in beiden Nachteile, aber auch positive Elemente. Das Beste aus beiden Welten könnte miteinander verbunden werden.“

Aus ihrer Sicht waren die Ideen von Riester- und Rürup-Rente gut: „Auch Menschen mit geringerem Einkommen sollten in die Lage versetzt werden, ergänzend für ihr Alter vorzusorgen. Daran sollten wir festhalten.“ Generell müssten Sparerinnen und Sparern aber die Möglichkeiten des Kapitalmarkts viel besser zugänglich gemacht werden. „Außerdem sollte das Zulageverfahren weniger bürokratisch werden“, sagte Schriever.

Die Riester-Rente gilt als komplex, zu teuer und renditeschwach. Das Neugeschäft ist eingebrochen, bei Versicherern wie Kreditinstituten – bei den Sparkassen allein um 70 Prozent zwischen 2014 und 2021. Deshalb will die Politik die staatlich geförderte private Altersvorsorge grundlegend reformieren. Derzeit beschäftigt sich die sogenannte „Fokusgruppe private Altersvorsorge“ unter Führung des Bundesfinanzministeriums mit möglichen Alternativen.

Es gab immer wieder Vorstöße, die Riester-Rente abzuschaffen. Zuletzt wurden knapp 16 Millionen laufende Riester-Verträge registriert, zwei Drittel davon sind Versicherungspolicen. Aktuell bieten aber nur wenige Versicherer das Produkt überhaupt noch an. Sollte es ersetzt werden, bliebe die Frage, wie mit den laufenden Verträgen derjenigen Menschen verfahren werden soll, die bereits eine Riester-Rente beziehen.

„Bürgerrente“: Versicherungen wollen weg von 100-Prozent-Garantien

Die Versicherungswirtschaft hat vor wenigen Tagen bereits ein Riester-Alternativkonzept vorgeschlagen, die „Bürgerrente“. Sie soll die wesentlichen Kritikpunkte an der Riester-Rente beseitigen. Dazu gehört auch, dass die Einzahlungen der Kunden nicht mehr komplett garantiert würden, sondern nur zu 80 Prozent. Dadurch könnten die Versicherer die Kundengelder stärker als bisher am Aktienmarkt und damit renditeorientiert anlegen. Die Versicherungsbranche hat angesichts der Garantievorgabe stark von der Einführung der Riester-Rente profitiert. Nun fürchtet sie, in der Diskussion um das künftige Produkt ins Hintertreffen zu geraten.

Das Vorstandsmitglied des Sparkassen-Lobbyverbands DSGV spricht sich für mehr Auswahl bei der Höhe der Kapitalgarantie aus. Karolin Schriever

Auch den Sparkassen schwebt ein Abrücken von einer 100-prozentigen Kapitalgarantie vor. Diese Garantie klinge zunächst gut, verenge aber die Anlagemöglichkeiten und mache es damit sehr schwierig, eine für die Kundinnen und Kunden attraktive Rendite zu erwirtschaften, sagte Schriever.

„Besser wäre es, die Menschen könnten freier über die Garantie entscheiden. Je nachdem, was für Sie persönlich die passende Lösung ist.“ Zudem sollte die Flexibilität in der Altersvorsorge steigen, beispielsweise müssten Teilzeitarbeit und Sabbaticals berücksichtigt werden.

Riester- und Rürup-Rente: Zu komplex und renditeschwach

Die Riester-Rente wurde 2002 von der rot-grünen Bundesregierung unter dem damaligen Arbeitsminister Walter Riester eingeführt. Sie sollte die Rentenkürzungen der Regierung abfedern und es vor allem Menschen mit einem geringeren Einkommen ermöglichen, fürs Alter vorzusorgen. Dafür gibt es, unter anderem für Familien, großzügige Förderungen, deren Nutzung aber kompliziert ist.

Die Rürup-Rente, die eigentlich unter dem Namen „Basisrente“ von einem Arbeitskreis um den Ökonomen Bert Rürup vorgelegt wurde, kam mit dem 2005 in Kraft getretenen Alterseinkünftegesetz in die Welt. Sie wurde ersonnen, um allen, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen können, eine Vollversorgung im Alter zu bieten.

Parallel zur Reform der privaten Altersvorsorge plant die Bundesregierung, die gesetzliche Rentenversicherung mit einem Kapitalstock auszustatten. SPD, Grüne und FDP hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, der Rentenversicherung zehn Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, um einen solchen Kapitalstock aufzubauen und „Renditechancen des globalen Kapitalmarkts zu nutzen“. Bislang wird die Rente nur durch Beiträge und Steuern finanziert.

