Ranking 2023 Das sind die besten Risikolebensversicherungen

Wer seine Familie absichern möchte, für den ist eine Risikolebensversicherung ein Muss. Worauf es bei der Auswahl ankommt, was gute Tarife auszeichnet und wie die Produkte im Test abschneiden.

Köln An den eigenen Tod denkt niemand gern. Dabei ist es für Familien wichtig, sich für den Ernstfall finanziell abzusichern. Stirbt der Hauptverdiener, wird es oft eng. Staatliche Renten reichen nicht aus, um den Lebensstandard zu halten. Aber auch für den Fall, dass beide Partner arbeiten, ist eine Risikolebensversicherung wichtig.

Denn Witwen- und Waisenrente liegen meist deutlich unter dem Gehalt des verstorbenen Partners. Wenn der überlebende Partner plötzlich alleinerziehend ist, wird er häufiger weniger arbeiten können, was mit weiteren finanziellen Einbußen verbunden ist.

Die Risikolebensversicherung bezahlt im Todesfall eine vorab vereinbarte Versicherungssumme. Sie sollte dazu beitragen, den Lebensunterhalt der Hinterbliebenen abzudecken. Aber auch wenn Kredite für eine Immobilien noch zu bedienen sind, ist diese Police elementar. Eine einfache Daumenregel hilft, die passende Versicherungssumme zu bestimmen: Sie sollte bei einer Familie mit Kindern das Vier- bis Fünffache des Bruttojahresgehalts betragen plus, falls vorhanden, die Restschuld für den Immobilienkauf.

„Wer eine Risikolebensversicherungen abschließen möchte, sollte das so früh wie möglich tun“, sagt Elke Weidenbach, Versicherungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Schließlich fragen Versicherer auch bei der Risikolebensversicherung Krankheiten ab.

Alter und Gesundheit spielen eine entscheidende Rolle, ob Interessenten eine Police abschließen können. Schließlich sind Menschen in jungen Jahren gesünder als im höheren Lebensalter.

Die Experten der Ratingagentur Franke und Bornberg haben die Policen von 30 Anbietern unter die Lupe genommen.

Im Mittelpunkt steht die Qualität der Policen, die 70 Prozent der Gesamtnote ausmacht. Die Policen sollten flexibel gestaltet sein und Versicherte die Versicherungssumme bei der Geburt eines Kindes oder dem Bau des Haues individuell ohne erneute Gesundheitsprüfung anpassen können.

„Verlängerungs- oder Erhöhungsoptionen erhöhen die Qualität der Tarife und bieten ein hohes Maß an Flexibilität“, erklärt Michael Franke, Geschäftsführer der Ratingagentur Franke und Bornberg. 30 Prozent der Bewertung macht die Höhe der Prämie aus. Dabei geht die Nettoprämie, also die Höhe der tatsächlich zu bezahlenden Prämie, zu 15 Prozent ein. Die Höhe der Bruttoprämie, also die maximal mögliche Prämie, die der Versicherer verlangen kann, macht ebenfalls 15 Prozent aus.

Im Musterfall einer angestellten Person im Alter von 30 Jahren mit einer Versicherungssumme von 100.000 Euro erhalten die Angebote von 15 Versicherern die Höchstnote „sehr gut“. Die Prämien der mit sehr gut ausgezeichneten Policen liegen zwischen 74,68 Euro und 137,14 Euro. Zwei Anbieter erreichen im Test der Ratingagentur Franke und Bornberg die maximal mögliche Punktzahl von 100 Punkten.

Darunter der Tarif „Risikoversicherung Premium“ der Baloise Lebensversicherung. Versicherte können bei diesem Tarif ohne erneute Gesundheitsprüfung bei der Geburt eines Kindes, der Heirat, beim Immobilienkauf oder aber auch ohne besonderen Anlass zu Beginn des sechsten und elften Versicherungsjahres die Versicherungssumme um maximal 100 Prozent, höchstens aber 100.000 Euro anheben. Zudem umfasst der Tarif eine Verlängerungsoption: Die Versicherungsdauer lässt sich um bis zu 15 Jahre verlängern.

Die Methodik der Untersuchung Risikolebensversicherung Musterfall Die Experten der Ratingagentur Franke und Bornberg gehen von einer Person im Alter von 30 Jahren mit zwei Kindern aus, die verheiratet ist und nicht raucht. Die Versicherungssumme liegt bei 100.000 Euro.

Bewertung Die Qualität der Policen macht 70 Prozent der Bewertung aus. Zu 15 Prozent geht die Nettoprämie, also die tatsächlich zu zahlende Prämie, ein. Die Bruttoprämie gibt die maximal mögliche Prämie an, wenn Überschüsse entfallen. Ihr Anteil an der Gesamtbewertung liegt ebenfalls bei 15 Prozent.

Die Signal Iduna Lebensversicherung erzielt mit dem Tarif „SI RLV Plus“ ebenfalls die maximal mögliche Punktzahl. Zum Leistungspaket gehört eine Nachversicherungsgarantie und damit die Möglichkeit, den Versicherungsschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen.

Das ist möglich zum Beispiel bei der Heirat, der Geburt eines Kindes, beim Abschluss eines Studiums oder einer Meisterprüfung, der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit sowie bei einer Beförderung und Gehaltserhöhung. Zudem können Versicherte in den ersten fünf Versicherungsjahren auch ohne Grund den Versicherungsschutz anheben.

