Schulden Jeder vierte junge Erwachsene hat bereits Erfahrungen mit Inkassounternehmen

Junge Erwachsene gehen eher sorglos mit Schulden um. Ein Grund dafür sind offensive „Buy now, pay later“-Angebote von Onlineshops. Experten warnen vor Verschuldungsrisiken.

Für die sogenannte Generation Z ist das Smartphone ein Alltagsgegenstand, mit dem sie auch Käufe und Zahlungen tätigen. (Foto: IMAGO / Shotshop) Junge Frau mietete E-Scooter

Berlin Knapp die Hälfte der jungen Erwachsenen hat es schon mal versäumt, eine Rechnung zu bezahlen. Nahezu ein Viertel wurde bereits von einem Inkassounternehmen kontaktiert.

Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die das Inkassounternehmen Pair Finance und die Fresenius Hochschule in Hamburg initiierten und dem Handelsblatt exklusiv vorliegen. Die Befragten gehören der sogenannten Generation Z an, wurden also 1993 oder später geboren.

Diese jungen Erwachsenen gelten als digital versiert. Anders als für ältere Generationen ist für sie das Smartphone ein Alltagsgegenstand, mit dem sie auch Käufe und Zahlungen tätigen.

„Die Generation Z hat insgesamt eine positivere Einstellung gegenüber Schulden und spricht offener über Inkassoerfahrungen als vorherige Generationen“, meint Minou Goetze, Professorin für Entscheidungspsychologie an der Fresenius Hochschule. Der lockere Umgang mit Schulden birgt aber Risiken.