Studie Sie will Sicherheit, er Rendite – wie Frauen und Männer ihr Geld anlegen

Junge Frauen legen ihr Geld zunehmend in ETFs an.

Frankfurt Möglichst frei von Emotionen und auf Nutzenmaximierung bedacht – so wünscht sich die Wissenschaft Anleger. Doch wie jemand tatsächlich Geld investiert, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein wichtiges Kriterium ist das Geschlecht, zeigt eine repräsentative Studie der Marktforschungsgesellschaft Puls im Auftrag der Quirin Privatbank.

„Frauen sparen im Vergleich zu Männern seltener und weniger, sie haben Angst vor Verlusten und empfinden Anlagethemen als belastend“, sagt Carolin Nawroth von der Quirin Bank. 54 Prozent der befragten Frauen legen derzeit kein Geld an. Bei den Männern liegt der Anteil der „Nichtanleger“ bei 37 Prozent.

Dass Frauen seltener investieren, liegt laut der Studie neben dem im Schnitt geringeren Einkommen auch an der Finanzbildung. Zwar sei das Niveau der Finanzbildung bundesweit geschlechtsunabhängig gleich niedrig, sagt Puls-Geschäftsführer Konrad Weßner.

Frauen und Männer würden ihre Finanzbildung aber unterschiedlich einschätzen: „Ein Mann liest einen Fachartikel übers Investieren und glaubt, alles zu wissen. Eine Frau liest fünf Bücher zur Geldanlage und fühlt sich noch zu wenig gebildet.“

Die Folgen dieser Selbsteinschätzung zeigen sich etwa darin, dass 37 Prozent der Männer in einzelne Aktien investieren und fast jeder fünfte befragte Mann angab, auch Kryptowährungen im Portfolio zu haben. Von den Frauen haben nur 17 Prozent einzelne Titel im Depot und auf Bitcoins oder andere Kryptos setzen lediglich fünf Prozent.

Junge Frauen investieren tendenziell mehr an den Kapitalmärkten

Bei Tagesgeld- und Festgeldkonten sind sich Frauen und Männer hingegen einig. Sie sind bei beiden die beliebtesten Anlageprodukte: 44 Prozent der Frauen und 45 Prozent der Männer nutzen sie. Doch bereits auf Platz zwei der beliebtesten Geldanlagen teilt sich das Bild. Hier setzen Frauen eher auf Fonds (42 Prozent) und Männer auf einzelne Aktien (etwas mehr als 37 Prozent). Auf dem dritten Platz stehen dann bei Frauen Sparbücher (35 Prozent) und bei Männern Fonds (37 Prozent).

Doch es bahnt sich bei den beliebtesten Investments offenbar eine Trendwende an. Junge Frauen beschäftigen sich mehr mit Geldanlage und sparen tendenziell mehr an den Kapitalmärkten. So legen jeweils knapp ein Drittel der befragten Frauen in den Altersgruppen von 16 bis 25 und 26 bis 41 Jahren ihr Geld in ETFs an und lassen „Klassiker“ wie Versicherungen, die aktuell wenig Rendite bringen, eher links liegen.

Unter den befragten Frauen gab es jedoch auch Unterschiede beim Geldanlegen. Unterteilt nach Einkommen und Bildungsniveau waren die Ergebnisse nach den Worten von Carolin Nawroth erwartbar: Studierte Frauen mit höherem Einkommen investieren eher als Frauen mit niedrigerem Bildungsabschluss und geringerem Einkommen.

Auch die politische Gesinnung spielt beim Anlegen eine Rolle. Unterteilt nach der Parteienpräferenz zeigt sich, dass Wählerinnen von Linkspartei und AfD eher selten anlegen. 70 Prozent der AfD-Sympathisantinnen halten sich beim Anlegen zurück. Von den Frauen, die die FDP, die Union oder die Grünen wählen, investieren jeweils mehr als die Hälfte.

