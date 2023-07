 Tagesgeld-Angebot: Liechtensteinische Landesbank lockt deutsche Sparer

Kaum ein Tag vergeht ohne ein neues hochverzinstes Tagesgeld-Angebot. Doch Vorsicht: Der höchste Zins ist nicht immer der beste.

In der nicht einmal 10.000 Einwohner zählenden Hauptstadt Liechtensteins haben gleich mehrere Banken für Vermögende ihren Sitz. Die Liechtensteinische Landesbank umwirbt nun auch deutsche Kleinsparer. (Foto: Bloomberg) Liechtensteinische Hauptstadt Vaduz

München Nun also auch die Liechtensteinische Landesbank. Das zweitgrößte Geldhaus des kleinen Fürstentums ist vielen Menschen hierzulande eher als Adresse für große Vermögen geläufig. Nun wirbt die Bank mit ihrer Tochter Willbe auch um das Geld deutscher Sparer.

Mit ihren 3,45 Prozent treten die Liechtensteiner in einen heiß umkämpfen Markt ein. „Es herrscht regelrechter Wettstreit um den höchsten Zins“, berichtet Ania Scholz, die bei der FMH-Finanzberatung die Übersichten zu Sparkonten verantwortet.

Anders als ihre Wettbewerber bieten die Liechtensteiner ihr Tagesgeld auch in Dollar, hier gibt es 4,5 Prozent, und in Schweizer Franken mit 1,55 Prozent Zinsen an. Wobei Fremdwährungskonten sich wegen der Wechselkursschwankungen auch deutlich weniger oder mehr rentieren können.

Eine Zinsgarantie gibt es bei Willbe nicht. „Ändert sich der Leitzins, ist eine Anpassung der Zinssätze wahrscheinlich“, heißt es aus Vaduz. Unter den Spitzenreitern in Sachen Tagesgeld gibt es hingegen Zinsgarantien von bis zu sechs Monaten.