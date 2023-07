 Tagesgeld und Festgeld: So fallen Sie nicht auf Lockvogel-Zinsen rein

Banken ködern Kunden mit hohen Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld, um ihnen später teurere Produkte zu verkaufen. Wie Sie die Tricks erkennen – und wann sich Lockangebote sogar rentieren.

In Zeiten steigender Zinsen gibt es auch eine ganze Menge Lockvogelangebote, die sich im Nachhinein als teure Falle herausstellen können. (Foto: imago/Ikon Images) Vorsicht Falle

München Die Volksbank Plochingen hat ihren Kunden vor Kurzem ein verlockendes Angebot gemacht: drei Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. Doch ein wichtiges Detail verschwieg die Bank. Das Angebot gilt nur, wenn neben dem kostenfreien Tagesgeld auch eine Rentenversicherung der Allianz abgeschlossen wird.

Für Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist die Offerte der Volksbank Plochingen ein Paradebeispiel für irreführende Werbung zum Schaden der Kunden.

„Schließlich ist eine Rentenversicherung ein Produkt, das auf lange Zeit angelegt ist. Wer sie vorzeitig kündigt, macht meist ein Verlustgeschäft“, sagt er.

Die Bank würde ihre Kunden über das Tagesgeldkonto in ein Produkt locken, dessen Provisionen höher ausfallen als die erwarteten Zinsen. Die Verbraucherzentrale hat die Plochinger Volksbank daraufhin abgemahnt.

Die Volksbank Plochingen ist nicht das einzige Kreditinstitut, das hohe Zinsen nutzt, um Kundinnen und Kunden Angebote zu machen, die sich erst bei näherem Hinsehen als unvorteilhaft erweisen. Das Handelsblatt hat einige Lockangebote untersucht.

Festgeld: Vorsicht bei Kombination mit Fonds

Für Enttäuschungen können auch Festgeldkonten sorgen, die mit Fonds verknüpft sind. Aktuell bietet beispielsweise die Consorsbank diese Kombinationen an. Bei Consors fließt die Hälfte des angelegten Geldes auf ein Festgeldkonto und verzinst sich hier mit 3,4 Prozent auf ein Jahr und 3,6 Prozent auf zwei Jahre.

Das sind ordentliche, verglichen mit den aktuellen Angeboten der Zinsdatenbank der FMH-Finanzberatung auf ein und zwei Jahre, aber keine überragenden Zinsen. Denn in der Spitze können Sparer bereits über vier Prozent bekommen. Das übrige Geld der Festgeld-Fonds-Kombi kann in Investmentfonds der Consors-Mutter BNP Paribas fließen. Diese Fonds können eine gute Rendite abwerfen, sie müssen es aber nicht. Verbraucherschützer Nauhauser hat hier den Verdacht, dass bei solchen Angeboten Fonds vermittelt werden sollen, die sonst Ladenhüter sind.

Weniger kritisch zu bewerten sind Angebote wie „Fonds + Festgeld“ der Merkur Bank. Wer Fonds im Gesamtwert von mindestens 25.000 Euro bei der Bank kauft oder in ein Depot an die Bank überträgt, kann sich für die feste Laufzeit von drei, sechs oder zwölf Monaten 4,5 Prozent Zinsen sichern. Um die Zinsen zu bekommen, muss allerdings der gleiche Betrag aufs Festgeldkonto wie in die Fonds gesteckt werden.

Zumindest im Hinblick auf Zinsen sind das, verglichen mit den besten Zinsen aus der Datenbank des Zinsportals fmh.de, Spitzenkonditionen, allerdings sollten Wechsler und Bestandskunden sich stets auch vor Augen führen, wie hoch die Handelsgebühren für die Fonds sind.

Wer etwa Aktien im Wert von 10.000 Euro handelt, muss, je nach Broker, 50 Euro und mehr zahlen, das zeigen Auswertungen der FMH-Finanzberatung. Je höher die Gebühren, desto eher egalisiert sich also der Vorteil durch die hohen Zinsen. Wer ohnehin auf der Suche nach einer neuen Depotbank ist, sollte diese Rechnung aufmachen und unter Umständen wechseln.

Prämien gibt es vor allem für Besitzer großer Depots

Höhere Mathematik für Depotwechsler gibt es bei der Targobank. Depotwechsler sollen hier „bis zu 5000 Euro Prämie“ erhalten. Was großzügig klingt, ist mit einigen Hürden verbunden. Die Bedingungen sind nämlich hoch, denn die Prämie errechnet sich aus 0,75 Prozent des Kurswertes der übertragenen Wertpapiere.

Um also die 5000 Euro Wechselprämie zu bekommen, müssen Kunden Aktien, Anleihen und Fonds im Wert von über 666.000 Euro zur Targobank transferieren. Auch hier sollten sich Wechselwillige vor diesem Schritt intensiv mit den Depotgebühren der Bank auseinandersetzen, denn bei solchen Depotvolumen sind 5000 Euro beim einen oder anderen größeren Trade schnell aufgebraucht.

Tagesgeld: Ohne Girokonto keine Zinsen

Dass Tagesgeld ein beliebtes Instrument ist, um neue Kunden zu werben, zeigt sich bei Angeboten wie den 3,7 Prozent, mit denen die spanische Openbank derzeit wirbt. Den sehr üppigen Tagesgeldzins gibt es nur, wenn parallel ein Girokonto eröffnet wird. Wer bereits ein Girokonto bei der Openbank besitzt, erhält immerhin drei Prozent aufs Tagesgeld – allerdings nur, wenn auf dem Girokonto auch „Bewegung“ ist.

>> Lesen Sie hier: Tagesgeld und Festgeld - Welche Angebote sich aktuell lohnen

Die Bank fordert monatlich mindestens 600 Euro Zuflüsse auf das Konto oder drei Abbuchungen. Auch die DKB koppelt ihren Tagesgeldzins von 3,5 Prozent an ein Girokonto.

Genau nachrechnen sollten alle, die sich sechs Prozent aufs Tagesgeld bei Western Union sichern wollen. Denn das Angebot ist nicht nur gekoppelt an ein Girokonto, das monatlich 3,99 Euro Kontogebühr kostet, die sechs Prozent gibt es auch nur auf Beträge bis maximal 10.000 Euro. Das heißt, dass der angelegte Betrag so groß sein sollte, dass die zu erwartenden Zinsen über den Kontogebühren liegen. Wobei bei diesem Angebot nicht mehr viel Zeit zum Zinsensammeln bleibt, denn die Offerte ist nur bis Ende Juli befristet. In der Vergangenheit hat die Bank dieses Angebot noch einmal verlängert, ob es bei dieser Offerte genauso sein wird, ist offen.

Auf Zinsbindung achten

Wer sich einen hohen Tagesgeldzins sichern will, sollte auch auf die Zinsbindung achten, denn Tagesgeldzinsen können jederzeit von der Bank erhöht oder gesenkt werden. Wenn die Bank eine Zinsgarantie gibt, sind Kunden zumindest für eine gewisse Zeit sicher. Viele Institute gewähren ihre Zinsen inzwischen für ein halbes Jahr, aber auch Laufzeiten von drei oder vier Monaten sind nicht ungewöhnlich. Gegen Ende der Zinsbindung sollten Sparer sich dann erneut umschauen.

>> Lesen Sie hier: Diese Banken haben die höchsten Zinsen für Bestandskunden

Denn auch, wenn der Tagesgeldzins ähnlich hoch bleibt oder sogar steigt, gehört die Kundin oder der Kunde bereits zum „Bestand“. Treue Kunden bekommen von Banken selten die gleich hohen Zinsen wie neue Kunden oder solche, die von einem anderen Institut Geld transferieren.

Tagesgeld und Festgeld: Wann lohnen sich Lockangebote?

Generell können sich Schaufensterangebote auch lohnen, wenn sie zur aktuellen persönlichen Situation passen. So bietet etwa die 1822direkt 3,2 Prozent für neue Depotkunden. Wer nun eine neue Depotbank sucht, kann sich auf das Angebot einlassen.

Die Onlinetochter der Frankfurter Sparkasse gilt als eine der günstigeren Depotbanken. Trotzdem lohnt es sich, bei sämtlichen Offerten, die auf den ersten Blick verlockend erscheinen, nach dem Kleingedruckten zu suchen. Denn Banken müssen über alle Nebenbedingungen in ihren Produkten informieren. In welcher Form sie es tun, ist ihnen aber weitgehend selbst überlassen. Spätestens im Preisaushang in der Filiale oder dem Preis-Leistungsverzeichnis auf der Website müssen die Informationen zu finden sein.

Mehr: Hier gibt es die höchsten Zinsen für Bestandskunden

Erstpublikation: 26.07.2023, 04:07 Uhr.