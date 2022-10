Separate Berufsunfähigkeitspolicen und ETF-Sparpläne sind die bessere Alternative, zeigt eine Studie. Verbraucherschützer raten seit Längerem, Versicherung und Vermögensaufbau zu trennen.

Rentnerpaar

Frankfurt Mit einem einzigen Produkt die eigene Arbeitskraft abzusichern und fürs Alter vorzusorgen, das klingt für viele Verbraucherinnen und Verbraucher sinnvoll und bequem. Versicherer bieten deshalb Rentenversicherungen mit integriertem Berufsunfähigkeitsschutz an.

„Viele junge Menschen schließen solche Produkte ab, auch weil Strukturvertriebe an Hochschulen kräftig dafür Werbung machen“, sagte Hartmut Walz, Professor für Betriebswirtschaftslehre in Ludwigshafen, bei einem Pressegespräch am Dienstag. Die Vermittler verweisen dabei laut Walz auf Steuervorteile, die aber die Nachteile dieser Koppelprodukte in der Regel nicht überdecken könnten.

Verbraucherschützer raten seit Jahren, Versicherung und Vermögensaufbau zu trennen. Gemeinsam mit dem Bund der Versicherten (BdV) hat Walz im Rahmen einer Studie nun analysiert, was besser ist: eine Rentenversicherung mit integriertem Berufsunfähigkeitsschutz zu besparen oder am Kapitalmarkt zu investieren und eine separate Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Das Ergebnis: Die entkoppelte Version ist in den untersuchten Fällen immer die bessere Wahl.

