Weihnachtsgeld 2022 Alle wichtigen Fragen und Antworten zum 13. Gehalt

Die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer freut sich im November über die Gehaltsabrechnung. Dabei ist das Weihnachtsgeld eine freiwillige Zahlung. Nur wenige Faktoren sind entscheidend.

Willi Dahmen, professioneller Weihnachtsmann-Darsteller: Besonders für Tarifbeschäftigte rechnet sich das 13. Gehalt. (Foto: dpa) Weihnachtsmann macht seine Buchhaltung

Düsseldorf Die Gehaltsabrechnung für den Monat November 2022 zaubert Millionen Beschäftigten ein Lächeln ins Gesicht. 2.747 Euro brutto Weihnachtsgeld bekommen die begünstigten Mitarbeiter im Schnitt. Die deutsche Wirtschaft stemmt dafür Milliarden-Mehrausgaben, die zugleich zum Jahresende den Konsum ankurbeln. Doch welche Arbeitgeber zahlen das 13. Gehalt? Wer bekommt eigentlich was und was sind die rechtlichen Grundlagen für Weihnachtsgeld? Ein Überblick.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Weihnachtsgeld 2022

Wie viel Weihnachtsgeld erhalten Arbeitnehmer in Zeiten hoher Inflation und Energiepreise?

Besonders freuen können sich in diesem Jahr die Tarifbeschäftigten. Sie erhalten in Deutschland häufiger und mehr Weihnachtsgeld als die übrigen Arbeitnehmer. 85,7 Prozent aller Tarifbeschäftigten haben in diesem Jahr Anspruch auf eine entsprechende Sonderzahlung zum Jahresende, wie das Statistische Bundesamt Mitte November berichtete. Die Zahlung beträgt im Schnitt 2.747 Euro, was eine Steigerung um 2,6 Prozent zum Vorjahr darstellt.

Da die Zahlungen in den jeweiligen Tarifverträgen vereinbart sind, fallen sie äußerst unterschiedlich aus. Sie reichen in den untersuchten Vereinbarungen von 5.504 Euro (Gewinnung von Erdöl und Erdgas) bis zum niedrigsten Wert von 327 Euro, den Leiharbeiter im Schnitt erhalten.

Hohe Weihnachtsgelder sind auch bei der Energieversorgung (5.263 Euro) und im Finanz- und Versicherungswesen (4.198 Euro) vereinbart.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Tarifverträge gelten aber längst nicht für alle Arbeitnehmer in Deutschland. Nach Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) betrug die Tarifbindung der Beschäftigten im Jahr 2021 in Ostdeutschland 45 Prozent, in Westdeutschland 54 Prozent.

Es gibt allerdings eine große Zahl von Betrieben, die ihre Zahlungen an Tarifverträgen orientieren, ohne aber verbindlich daran gebunden zu sein.

Muss der Arbeitgeber das Weihnachtsgeld auszahlen?

Im Grunde ist das Weihnachtsgeld eine freiwillige Zahlung des Arbeitgebers, mit der Betriebstreue und Leistung honoriert werden kann. Doch häufig ist sie in Betriebsvereinbarungen, Arbeits- oder Tarifverträgen festgelegt. In diesem Fall ist der Arbeitgeber zur Extra-Zahlung verpflichtet. Das gilt auch, wenn die Zahlung über mehrere Jahre erfolgte. Dabei hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, das Weihnachtsgeld nach Vereinbarung zu einem späteren Zeitpunkt auszuzahlen.

Andernfalls kann in einem wirtschaftlich schwierigen Jahr das 13. Gehalt gestrichen werden. Achtung: Besonders dann, wenn der Arbeitgeber jedes Jahr schriftlich betont, dass die Zahlung freiwillig ist – den sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt ausgibt – besteht keine rechtliche Grundlage für das zusätzliche Geld.

Wer bekommt Weihnachtsgeld?

Über die Hälfte der Deutschen (54 Prozent) erhält Weihnachtsgeld. So das Ergebnis einer Auswertung des Internetportals Lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung betreut wird. Dabei gibt es ein Gefälle zwischen Ost und West. Im Westen erhalten 56 Prozent der Beschäftigten den Bonus, im Osten nur 43 Prozent.

Unterschiede gibt es auch zwischen den Geschlechtern: Insgesamt bekommen 55 Prozent der Männer und 52 Prozent der Frauen Weihnachtsgeld. Entscheidend ist natürlich auch die Branche. „Ein klassisches 13. Monatsentgelt im Sinne einer Sonderzahlung von 100 Prozent eines Monatsentgeltes erhalten die Beschäftigten in der Chemischen Industrie, Teilen der Energiewirtschaft, in der Süßwarenindustrie, bei der Deutschen Bahn AG, im Bankgewerbe sowie in einzelnen westdeutschen Tarifregionen der Textilindustrie und dem privaten Transport- und Verkehrsgewerbe“, schreibt das WSI.

Wie viel Geld kommt da zusammen?

Das Institut für deutsche Wirtschaft (IW) schätzt, dass pro Jahr rund 50 Milliarden Euro im November an Arbeitnehmer überwiesen werden. Darin eingerechnet sind aber auch Bonuszahlungen wie etwa Gewinnbeteiligungen. Viele Firmen ziehen solche Sonderzahlungen vor, weil sie variabler und stärker mit dem Unternehmenserfolg verknüpft sind, heißt es beim IW. Das Weihnachtsgeld sei aber unbestritten.

Wer legt die Höhe des Weihnachtsgelds fest?

Arbeitgeber haben bei der Höhe der Zahlung freie Hand. In der Regel werden 60 bis 80 Prozent eines Monatslohns ausgezahlt.

Muss das Weihnachtsgeld versteuert werden?

Sämtliche Zahlungen eines Arbeitgebers unterliegen der Einkommensteuer – egal ob Weihnachtsgeld, Bonuszahlung oder Gewinnbeteiligung. Das kann dazu führen, dass durch die Sonderzahlung bei vielen Arbeitnehmern der Steuersatz aufgrund des progressiven Steuertarifs steigt. Um einen Teil der erhöhten Kosten zurückzuholen, kann sich eine Steuererklärung lohnen.

Wofür geben Deutsche das Weihnachtsgeld aus?

37 Prozent der Deutschen geben das Weihnachtsgeld sofort wieder für Geschenke aus, hat eine Umfrage im November und Dezember 2020 von Statista ergeben. Fast genauso viele, 33 Prozent, sparen das Geld, während ein Viertel damit Schulden tilgt oder einen Urlaub bucht. Zwölf Prozent investieren das Extrageld in ihre Altersvorsorge oder eine Geldanlage.

Rund acht Prozent nutzen den Bonus für eine größere Anschaffung. Elf Prozent müssen es für normale Ausgaben wie Miete, Kleidung und Lebensmittel nutzen.

Kein Weihnachtsgeld? Sachleistungen als Alternative

Arbeitgeber, die wegen der Steuerpflicht und Sozialabgaben das Weihnachtsgeld nicht zahlen wollen, könnten ihre Mitarbeiter mit Sachleistungen belohnen. Ein Notebook oder Smartphone, das zur privaten Nutzung überlassen wird, ist beispielsweise steuerfrei. Eine Sachleistung sollte aber direkt beim Arbeitsvertrag verhandelt werden.

Mehr: Brutto-Netto-Rechner

Erstveröffentlichung: 15. Dezember 2019, 10:19 Uhr