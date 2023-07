Gesundheit Wie Sie die beste gesetzliche Krankenversicherung finden

München Das Image der gesetzlichen Krankenkassen ist nicht das allerbeste. Um die Milliardenlöcher der Kassen zu stopfen, sollen nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spätestens 2024 die Zusatzbeiträge erneut steigen. Doch nicht nur die Beiträge sind vielen Versicherten ein Ärgernis, viele klagen über lange Wartezeiten beim Arzt und ständig neue Vorgaben aus der Politik, die den Versicherungsschutz eher kleiner als größer werden lassen.

Was viele Menschen aber nicht wissen: Auch wenn laut Sozialgesetzbuch rund 96 Prozent der Leistungen der Krankenkassen gleich sein müssen, gibt es bei den restlichen Leistungen einen harten Wettbewerb und große Unterschiede beim Preis und der Qualität.

Dazu kommt: Anders als bei vielen anderen Versicherungen, bei denen Hin- und Herwechseln wenig sinnvoll ist, können gesetzlich Versicherte immer wieder eine neue Krankenkasse ausprobieren. Das Handelsblatt zeigt, welche Kassen besonders gut und günstig sind und wie Sie die beste Kasse für sich finden können.

Krankenkassenvergleich: Welche gesetzliche Krankenkasse ist die günstigste?

Der Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung setzt sich aus zwei Teilen zusammen: dem allgemeinen Beitragssatz, er liegt bei 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens, und dem Zusatzbeitrag, den jede Krankenkasse selbst festlegen kann.

Der Zusatzbeitrag ist in den vergangenen Jahren eine Art Aushängeschild für Krankenkassen geworden, um neue Mitglieder anzuwerben. Derzeit beträgt der durchschnittliche Zusatzbeitrag 1,6 Prozent des Bruttoeinkommens. Gesetzlich versicherte Angestellte zahlen nur die Hälfte des Gesamtbeitrags.

Der Krankenkassenbeitrag ist zudem ab einer gewissen Einkommenshöhe gedeckelt. Momentan liegt diese sogenannte Beitragsbemessungsgrenze bei 4987,50 Euro. Das heißt, alle Angestellten, deren Gehalt oberhalb dieser Grenze liegt, zahlen den gleichen Beitrag, als würden sie 4987,50 Euro brutto verdienen. Momentan liegt der Beitrag dann bei insgesamt 807,98 Euro. Da der Arbeitgeber die Hälfte davon übernimmt, werden jeden Monat vom Bruttoeinkommen lediglich 403,99 Euro abgebucht.

Es gibt aber auch eine ganze Reihe an Krankenkassen, deren Zusatzbeitrag unter 1,6 Prozent liegt. Unter den insgesamt 36 bundesweit geöffneten Krankenkassen sind dies derzeit 25. Die Ersparnis pro Jahr im Verhältnis zum Durchschnittsbeitrag liegt zwischen 209,48 Euro bei den günstigsten Krankenkassen - das sind aktuell die BKK firmus und die BKK Gildemeister Seidensticker - und 2,99 Euro bei der Energie BKK und der Salus BKK.

Noch etwas günstiger können sich Menschen, die in Rheinland-Pfalz arbeiten oder wohnen, versichern. Ihnen steht die BKK Pfaff, die momentan günstigste regional geöffnete Krankenkasse, offen. Hier können Versicherte, die entlang der Beitragsbemessungsgrenze oder mehr verdienen, sogar rund 230 Euro pro Jahr sparen.

Bonus: Welche finanziellen Vorteile bieten Krankenkassen?

Die meisten Krankenkassen bieten Bonusprogramme an. Damit belohnen sie Versicherte, die sich gesundheitsbewusst verhalten, Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen oder sich regelmäßig impfen lassen. Auch für die Mitgliedschaft im Sportverein oder die Teilnahme an Präventionskursen können Versicherte Bonuspunkte sammeln.

Die Krankenkassen bestimmen die Anzahl und die Maßnahmen, die in einem bestimmten Zeitraum, in der Regel ist das ein Jahr, absolviert werden müssen. Doch viele dieser Programme sind alles andere als schnell zu durchschauen. „Es kann mitunter sehr kompliziert werden“, wie Thomas Adolph, Chef des Portals Kassensuche.de, weiß.

„In der Regel gibt es schon ab einem Mindestpunktewert eine Prämie. Um den maximalen Bonus zu erhalten, müssen entsprechend mehr Maßnahmen absolviert werden“, erklärt Adolph. Bei vielen Krankenkassen könnten auch mitversicherte Familienmitglieder gemeinsam sammeln. Für Kinder und Jugendliche gibt es auch eigene Bonusprogramme.

Ein Großteil dessen, was Krankenkassen leisten, ist gesetzlich festgelegt. Doch bei den Leistungen, die die Kassen selbst bestimmen können, gibt es mitunter enorme Unterschiede. (Foto: imago images/photothek) Gesundheitskarten verschiedener Krankenkassen

Aber Vorsicht: Bei einigen Maßnahmen, für die es Bonuspunkte gibt, müssen die Versicherten zunächst einmal selbst in die Tasche greifen. Das ist etwa bei der professionellen Zahnreinigung der Fall. Und noch ein Tipp von Fachmann Adolph: „Da die Bonusprogramme sehr unterschiedlich ausfallen, sollte man sich bei den Krankenkassen über die Angebote und genauen Teilnahmebedingungen informieren.“

Den höchsten Bonus gibt es derzeit bei der Herkules BKK. Die lediglich in Bayern, Hessen und Niedersachsen geöffnete Kasse zahlt bis zu 400 Euro pro Jahr. Dafür müssen Versicherte allerdings 40 Maßnahmen absolvieren. Insgesamt sind bei den höchsten Boni regional geöffnete Kassen vorn.

Die höchsten Boni bei einer bundesweit geöffneten Krankenkasse gibt es bei der Bahn BKK – und zwar jährlich bis zu 240 Euro, wenn die oder der Versicherte acht Maßnahmen absolviert hat. Es kommt also auch darauf an, wie viele Maßnahmen nötig sind, um den maximalen Bonus zu bekommen.

Besonders attraktiv ist das Programm der IKK Innovationskasse: Hier bekommen alle erwachsenen Versicherten derzeit bis zu 500 Euro Zuschuss zu ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung, sofern sie die gesetzlichen Vorsorgemaßnahmen absolvieren. Was gut klingt, kann aber auch schnell wieder perdu sein. Denn „Bonusprogramme können jederzeit einseitig durch die Kasse geändert oder gar ganz gestrichen werden“, warnt Fachmann Adolph.

Mit Vorteilsprogrammen können Versicherte ebenfalls Geld sparen. So zahlen sie weniger dazu, wenn sie Hilfsmittel oder Generika bei bestimmten Anbietern beziehen. Hier liegt es ganz im Ermessen der jeweiligen Kasse, mit welchen oder wie vielen Partnern sie zusammenarbeitet. Gemeinhin gilt, dass größere Kassen oft ein größeres Netz an solchen Kooperationen haben.

Krankenkassenvergleich: Lohnen sich Wahltarife, um die Krankenkasse günstiger zu machen?

Wer seinen Krankenkassenbeitrag verringern will, sollte sich mit Beitragsrückerstattungstarifen auseinandersetzen. Sie funktionieren wie folgt: Wer ein Jahr lang außer Vorsorgeuntersuchungen keine Leistungen in Anspruch nimmt, bekommt, je nachdem wie die Krankenkasse ihren Tarif ausgestaltet hat, Geld zurück – maximal sind es derzeit 600 Euro.

Nicht wenige Kassen bieten auch Selbstbehalttarife. In ihnen vereinbaren Mitglieder mit ihrer Krankenkasse, dass sie Behandlungen, die beispielsweise bis zu 1000 Euro kosten, selbst zahlen. Dafür bekommen sie von ihrer Kasse pro Jahr eine Prämie von 600 Euro. Für Thomas Adolph sind diese Tarife aber ein „zweischneidiges Schwert“. Sie können sich für junge, gesunde Menschen lohnen, deren tatsächliche Behandlungskosten im Laufe eines Jahres insgesamt unter 600 Euro liegen. Wer allerdings mehr Kosten verursacht, weil sie oder er doch öfter zum Arzt muss als gedacht, zahlt drauf.

Welche Krankenkasse ist die beste für Familien?

Bestimmte Krankenkassen kümmern sich ganz besonders um Familien. Das heißt konkret, dass Schwangere bestimmte Vorsorgeuntersuchungen gratis bekommen oder dass ein Elternteil das Kind ins Krankenhaus begleiten darf, also das sogenannte „Rooming-in“. Viele Kassen bieten auch Vorteilsprogramme oder spezielle Boni (siehe oben) für Familien oder Kinder und Jugendliche.

In diesem Bereich bieten unter den bundesweit geöffneten Kassen neben der Hanseatischen Krankenkasse (HEK), die Viactiv Krankenkasse und die DAK die meisten Leistungen.

Krankenkassenvergleich: Welche Kasse leistet am meisten, wenn ich schwer erkranke?

Neben vielen Extras für alle, die Beiträge sparen wollen, oder für Familien bieten einige Krankenkassen auch spezielle Behandlungen für chronisch kranke Menschen an.

Bei diesen Angeboten, die Fachleute als integrierte Versorgung bezeichnen, handelt es sich um spezielle Behandlungen, die die Krankenkassen mit Versorgungsträgern wie Krankenhäusern, Ärzten und Reha-Diensten entwickelt haben, um bestimmte Krankheitsbilder besser zu heilen. Dazu gehören etwa verschiedene Krebsarten, aber auch Demenz oder Erkrankungen bei Neugeborenen.

Während einige Krankenkassen nur sehr wenige dieser Verträge abgeschlossen haben, bieten Kassen wie die Techniker Krankenkasse (TK) oder die Hanseatische Krankenkasse (HEK) etliche dieser Programme an.

Viele Krankenkassen übernehmen die Kosten für Naturheilverfahren, doch manche nur im Rahmen eines Gesundheitskontos. Das ist für Versicherte oft nicht von Vorteil. (Foto: Imago) Akupunkturmodell

Akupunktur, Osteopathie: Welche Krankenkasse zahlt die meisten Naturheilverfahren?

Vielen sind Naturheilverfahren wie Akupunktur oder Osteopathie wichtig. Hier gibt es aber große Unterschiede zwischen den einzelnen Kassen. Während das Gros der Kassen Naturheilverfahren kaum unterstützt, gibt es andere, die eine große Zahl dieser Angebote der sanften Medizin unterstützen.

Hierbei gilt es jedoch, ganz besonders in die Vertragsdetails zu schauen, denn einige Kassen bieten auf dem Papier eine ganze Reihe von Naturheilverfahren – allerdings im Rahmen eines sogenannten Globalbudgets oder Gesundheitskontos. Das bedeutet nichts anderes, als dass für sämtliche Naturheilverfahren ein Budget zur Verfügung steht.

Dadurch können Versicherte zwar unter der Gesamtzahl der Verfahren wählen, allerdings ist dieses Budget in der Regel so knapp bemessen, dass es lediglich für eine Behandlung reicht. Nach Ansicht von Krankenkassenexperte Thomas Adolph ist es daher besser, sich nach einer Kasse umzuschauen, die Naturheilverfahren ohne ein solches Budget zahlt.

Das bedeutet dann zwar, dass der Versicherte nicht aus der Fülle der Verfahren wählen kann, dafür aber bestimmte Verfahren komplett und nicht nur teilweise bezahlt werden. Gesetzliche Krankenkassen dürfen übrigens nie Leistungen für Heilpraktiker übernehmen – nur für Ärzte, die eine entsprechende Zusatzausbildung haben.

Unter den bundesweit geöffneten Kassen bieten die Hanseatische, Techniker und Barmer die umfangreichsten Leistungen in Sachen Naturheilverfahren an.

Krankenkassenvergleich: Zahlt die Krankenkasse bei Zahnersatz und anderen Eingriffen?

Zwar müssen Versicherte bei etwas hochwertigerem Zahnersatz oder bei komplizierten Eingriffen bisweilen tief in die eigene Tasche greifen. Damit die Kasse dennoch möglichst viel dazuzahlt, ist ein Heil- und Kostenplan wichtig. Diesen erstellt der Zahnarzt.

Er muss dem Versicherten auch erklären, welche Kosten in diesem Zusammenhang selbst zu tragen sind. Der Heil- und Kostenplan muss der Krankenkasse vorgelegt werden. „Versicherte können sich auch direkt an ihre Krankenkasse wenden und nach günstigeren Alternativen fragen“, sagt Thomas Adolph.

Diesen Service des Preisvergleichs bietet etwa die Hälfte aller Kassen. Einige Krankenkassen haben besondere Verträge mit bestimmten Dienstleistern abgeschlossen, sodass sich etwa der Anteil an einem teureren Zahnersatz verringern kann. „Bei anderen Krankenkassen kann der Versicherte auch ein bundesweites Netz von Zahnärzten nutzen, die ihre Leistungen und Zahnersatz zu festen Preisen anbieten“, so der Experte.

Daneben fördern die Krankenkassen eine ganze Reihe von Präventionsmaßnahmen und bezahlen unter bestimmten Voraussetzungen professionelle Zahnreinigungen oder bezuschussen diese.

Als besonders starke Krankenkassen bei der Zahnversorgung gelten unter den bundesweit geöffneten Anbietern die BKK Verbund Plus, die HEK und die hkk Krankenkasse.

Kündigung: Wie kann ich die Krankenkasse wechseln?

Wer mit seiner Krankenkasse unzufrieden ist, kann mit einer Kündigungsfrist von zwei vollen Monaten ohne Probleme wechseln – Gesundheitsprüfung gibt es nicht. Einzige Einschränkung: Die Versicherung ist in der gewünschten Region nicht vertreten. Nach dem Wechsel ist der Versicherte maximal zwölf Monate an den neuen Vertrag gebunden. Somit können Versicherte eine Kasse auch ausprobieren – ein Plus gerade für bereits kranke Menschen.

Führt eine Kasse einen Zusatzbeitrag neu ein oder erhöht ihn, haben die Versicherten ein gesetzliches Sonderkündigungsrecht, das die zwölfmonatige Bindungsfrist aushebelt. Spätestens in dem Monat, vor dem der Zusatzbeitrag zum ersten Mal erhoben wird, muss die Versicherung alle Mitglieder anschreiben und sie auf das Sonderkündigungsrecht und eine Übersicht des GKV-Spitzenverbands hinweisen.

Zudem muss sie die Höhe des sogenannten durchschnittlichen Beitragssatzes mitteilen, den das Bundesgesundheitsministerium jedes Jahr festlegt. Wenn der Zusatzbeitrag der Kasse diesen durchschnittlichen Zusatzbeitrag überschreitet, muss diese auch auf die Möglichkeit des Wechsels zu einer günstigeren Versicherung hinweisen. Die Kündigung wird dann am Ende des übernächsten Monats wirksam.

Mehr: Für wen lohnt sich der Wechsel in die private Krankenversicherung?