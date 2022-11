Kfz-Versicherung wechseln 2022 Was muss ich beim Wechsel der Auto-Versicherung beachten?

Inflation und Lieferengpässe treiben die Preise nach oben. Auch Versicherer haben angekündigt, Beiträge erhöhen zu wollen. Warum sich der Wechsel Ihrer Kfz-Versicherung jetzt lohnen kann.

Ein Wechsel der Kfz-Versicherung kann sich lohnen

Düsseldorf Viele deutsche Autofahrer werden ihn am Ende des Jahres in ihrem Briefkasten finden: den Bescheid ihres Kfz-Versicherers, der sie über eine Preisanpassung informiert. So rechnet der Rückversicherer Hannover Rück vor: Um Verluste zu vermeiden, dürften die Erstversicherer die Beitragseinnahmen in der Kraftfahrsparte 2023 erstmals über die Marke von 30 Milliarden Euro hieven. Das hat verschiedene Gründe: Einerseits habe die Schadenhöhe zugenommen, Reparaturzeiten seien länger, Kosten für Ersatzteile höher. Andererseits sei auch die Anzahl der Schäden gestiegen. Bedrohungen durch Naturkatastrophen wie Sturmschäden und Überflutungen nähmen zu. Auch die anhaltende Inflation sei ein Preistreiber.

Angesichts der Preissteigerungen im kommenden Jahr lohnt es sich deshalb für Verbraucher, ihre Versicherungspolice zu vergleichen. Die wichtigsten Informationen zum Wechsel der Kfz-Versicherung:

Wie kündige ich meine Kfz-Versicherung?

Grundsätzlich erfordert die Kündigung Ihrer Autoversicherung nicht viel Aufwand. Die meisten Verträge lassen sich per Mail kündigen. Dabei ist es sinnvoll, sowohl Eingangs- als auch Kündigungsbestätigung anzufordern. Achtung: Verträge, die vor dem 1. Oktober 2016 abgeschlossen wurden, müssen per Brief als Einschreiben oder per Fax gekündigt werden. In letzterem Fall sollte der Sendebericht aufgehoben werden. Gültig ist die Kündigung nur, wenn sie innerhalb der Kündigungsfrist bei der Versicherung eingegangen ist.

Was gehört in die Kündigung meiner Kfz-Versicherung?

Wichtig ist, dass die Kündigung dem Versicherungsnehmer zuzuordnen ist und innerhalb der Kündigungsfrist bei der Versicherung eingeht. Daher sollte die Adresse des Versicherungsnehmers als Absender angegeben sein. Schon in der Betreffzeile sollte die Vertragsnummer genannt werden. Autokennzeichen, Zeitpunkt und Grund der Kündigung müssen nicht verpflichtend angegeben werden, können aber eine sinnvolle Ergänzung im Kündigungsschreiben sein. Bei einem Autoverkauf ist es empfehlenswert, Name und Adresse des Käufers zu nennen; auf ihn wird die Versicherung nämlich nach Kaufabschluss übertragen.

Wann kann ich meine Kfz-Versicherung wechseln?

Die meisten Verträge in der Kfz-Versicherung laufen ein Jahr und enden mit dem Ende des Versicherungsjahres am 31. Dezember. Allgemein gilt in der Autoversicherung eine Kündigungsfrist von einem Monat. Diese ergibt sich aus Paragraf 5 Absatz 5 Satz 2 Pflichtversicherungsgesetz. Wegen dieser Frist ist für viele Versicherte der 30. November Stichtag für die Kündigung. An diesem Tag muss die Kündigung dem Versicherer zugegangen sein.

Doch nicht alle Versicherer schließen Verträge ab, die bis zum Jahresende gelten: Es gibt auch Verträge mit unterjähriger Laufzeit. Läuft ein solcher Vertrag beispielsweise bis Ende März, verschiebt sich der Stichtag der Kündigung demnach auf Ende Februar.

Wie finde ich eine günstige Kfz-Versicherung?

Der neue Vertrag beim künftigen Anbieter der Kfz-Police sollte bereits vor der Kündigung des Altvertrags feststehen. Bei einem neuen Vertragsabschluss sollte möglichst an der Laufzeit bis zum 31. Dezember festgehalten werden – so können Autofahrer auch künftig von Versicherungsprämien zur Wechselsaison profitieren. Einen Versicherungsvergleich bieten die meisten großen Versicherer auf ihren Websites an. Auch kostenlose Vergleichsportale können hilfreich bei der Entscheidung für eine neue Versicherung sein.

Ich habe die Kündigungsfrist für meine Kfz-Versicherung verpasst. Was nun?

In einigen Fällen lässt sich die Kfz-Versicherung auch außerhalb der eigentlichen Frist kündigen. Von diesem Sonderkündigungsrecht können Versicherungsnehmer in folgenden Fällen Gebrauch machen:

Der Versicherer erhöht die Beiträge . Ab dem Zugang des Schreibens, mit dem der Versicherer die Erhöhung der Versicherungsprämie oder die Senkung der Leistung ankündigt, gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat. Wer also Ende Februar diese Information erhält, kann bis Ende März kündigen.

. Ab dem Zugang des Schreibens, mit dem der Versicherer die Erhöhung der Versicherungsprämie oder die Senkung der Leistung ankündigt, gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat. Wer also Ende Februar diese Information erhält, kann bis Ende März kündigen. Der Versicherungsnehmer hat einen Schadenfall gemeldet. Unabhängig davon, ob die Versicherung für den Schaden aufkommt oder nicht: Sobald der Versicherer die Kosten für den Schaden übernimmt oder ablehnt, läuft die einmonatige Kündigungsfrist.

gemeldet. Unabhängig davon, ob die Versicherung für den Schaden aufkommt oder nicht: Sobald der Versicherer die Kosten für den Schaden übernimmt oder ablehnt, läuft die einmonatige Kündigungsfrist. Der Versicherungsnehmer hat das versicherte Auto abgemeldet oder verkauft. Mit dem Verkauf eines Autos geht die Kfz-Versicherung für mindestens einen Monat auf den Käufer über.

Welche Leistungen sollte eine neue Kfz-Versicherung beinhalten?

Auf diese Leistungen sollten Sie beim Abschluss einer Autoversicherung achten:

Eine ausreichend hohe Deckungssumme : Kosten, die die Deckungssumme oder Versicherungssumme einer Kfz-Haftpflichtversicherung übersteigen, trägt der Versicherungsnehmer selbst. Daher lohnt es sich, wenn die Deckungssumme höher ist als die gesetzliche Mindestdeckungssumme.

: Kosten, die die Deckungssumme oder Versicherungssumme einer Kfz-Haftpflichtversicherung übersteigen, trägt der Versicherungsnehmer selbst. Daher lohnt es sich, wenn die Deckungssumme höher ist als die gesetzliche Mindestdeckungssumme. Ein Rabattschutz schützt Sie bei einem Schaden pro Kalenderjahr vor einer Rückstufung.

Außerdem sinnvoll:

Die Mallorca-Police versichert Schäden mit, die mit einem Mietwagen im Ausland entstehen.

versichert Schäden mit, die mit einem Mietwagen im Ausland entstehen. Ein Verzicht des Einwands der groben Fahrlässigkeit seitens des Versicherers sichert den Versicherten auch dann ab, wenn ein Schaden durch eigene Fahrlässigkeit entsteht.

seitens des Versicherers sichert den Versicherten auch dann ab, wenn ein Schaden durch eigene Fahrlässigkeit entsteht. Einigen sich Versicherer und Versicherungsnehmer auf eine Vertragswerkstatt im Schadenfall, bieten einige Kfz-Versicherer einen Rabatt bei Werkstattbindung.

Was muss ich beim Wechseln meiner Kfz-Versicherung beachten?

Ein Wechsel kann sich schon lohnen, wenn sich die Anzahl der Fahrer geändert hat. Die ideale Kfz-Versicherung zu finden ist bei der Vielzahl der Kfz-Versicherer aufwendig. Zwischen den Angeboten können aber mehrere Hundert Euro Preisunterschied liegen.

Der ADAC empfiehlt deshalb, die günstigsten Varianten aus Online-Tarifrechnern genau zu lesen. Durch Ausschlussklauseln oder Rückstufungen kann es im Schadenfall nämlich teurer werden.

Der alte Vertrag sollte erst gekündigt werden, wenn der neue abgeschlossen ist. Versicherer können in der Teil- und Vollkaskoversicherung Verträge ablehnen. Das Kündigungsschreiben sollte per Einschreiben mit Rückschein verschickt werden. Ein Gratis-Kündigungsservice für die Vorversicherung, den einige Kfz-Versicherer anbieten, kann sinnvoll sein.



