Krankenkassen im Vergleich Die gesetzlichen Krankenkassen mit den stabilsten Beiträgen

Gesetzliche Krankenkassen mit hoher Finanzkraft sind in der Lage, ihre Beiträge auch langfristig stabil zu halten. Versicherte sollten aktiv prüfen, ob ihre Kasse künftig die Beiträge erhöht.

(Foto: Getty Images) Die Zahlen müssen stimmen

Düsseldorf Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) in Deutschland kommen finanziell gleich mehrfach unter Druck: Höhere Löhne für Pflegekräfte und medizinisches Fachpersonal, ein Übermaß an Bürokratie und dazu der teure Betrieb von Krankenhäusern treiben die Kosten im Gesundheitswesen. Gleichzeitig spüren die Kassen die Folgen kostspieliger Entscheidungen, die noch die Große Koalition getroffen hat. Aber auch die neue Regierung verlangt, dass Krankenkassen an ihre Rücklagen gehen und finanziell abspecken.

Dass zum Jahreswechsel der Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent erhöht wird, ist damit unausweichlich geworden. „Ich rechne jedoch damit, dass finanziell gut aufgestellte Kassen zum Jahreswechsel ihren Beitrag – wenn überhaupt – weniger stark anheben werden“, sagt Thomas Lemke, Geschäftsführer des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI). „Die sehen ja, dass es ihnen nichts bringt, wenn sie konservativ kalkulieren und Rücklagen bilden, die am Ende nur neue Begehrlichkeiten seitens der Politik wecken.“

Erhöhung des Zusatzbeitrags: Gesetzliche Krankenkassen entscheiden individuell

Die Erhöhung des Zusatzbeitrags an sich ist für Versicherte zunächst wenig aussagekräftig. Er wird auf den vom Gesundheitsministerium vorgegebenen allgemeinen Beitrag von derzeit 14,6 Prozent aufgeschlagen. Die genaue Höhe legt jede Kasse jedoch individuell selbst fest. Jeden Zehntelprozentpunkt mehr müssen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer hälftig teilen. Dabei steht Arbeitnehmern regulär alle zwölf Monate die Möglichkeit zu, in eine andere Kasse zu wechseln. Ein Sonderkündigungsrecht haben sie für den Fall, dass der Zusatzbeitrag erhöht wird oder wenn sie den Arbeitgeber wechseln. Die Kündigungsfrist beträgt jedoch in allen Fällen zwei Monate zum Monatsende.

Insgesamt verfügten die gesetzlichen Kassen per Ende Juni dieses Jahres über Finanzreserven in Höhe von 9,6 Milliarden Euro. Zwölf Monate zuvor lagen die Rücklagen und liquiden Mittel noch bei rund 16 Milliarden Euro. Das Vermögenspolster der einzelnen Kassen fällt dabei unterschiedlich aus. Einzelne Anbieter verfügen über eine immer noch gut gefüllte Schatulle, weil sie über Jahre hinweg solide gewirtschaftet haben.

Auf der anderen Seite gibt es vor allem kleinere Anbieter, die quasi von der Hand in den Mund leben. Ihnen fehlt jeder Puffer, um das vom GKV-Schätzerkreis erwartete Defizit von insgesamt 17 Milliarden Euro im kommenden Jahr anteilig auszugleichen. „Vor diesem Hintergrund werden sich im kommenden Jahr die Beitragsunterschiede ausweiten“, ist Lemke überzeugt.

Im Normalfall müssten die Kassen jedes Mitglied schriftlich darüber informieren, wenn sie eine Beitragserhöhung vornehmen. Diese Pflicht ist jedoch zunächst bis März kommenden Jahres ausgesetzt worden. Es reicht die Bekanntgabe per Aushang oder in der Mitgliederzeitschrift. Heißt: Versicherte, die wissen wollen, wie viel Krankenkassenbeitrag ihnen mit der nächsten Lohnabrechnung abgezogen wird, müssen sich selbst darüber informieren, ob und, wenn ja, um wie viel ihr Versicherer den Beitragssatz erhöht.

Online Krankenkassen-Beiträge vergleichen: Das sind Ihre Möglichkeiten

Eine Möglichkeit dafür ist das Portal Kassensuche.de, das Adolph betreibt. Dort können gesetzlich Versicherte die Beitragssätze von allen bundesweit und regional geöffneten Kassen nachschauen und miteinander vergleichen. „Änderungen pflegen wir tagesaktuell ein“, verspricht Adolph, der einen Teil der Daten für das GKV-Qualitätsrating zugeliefert hat.

Für die gesetzlich Versicherten steht im kommenden Jahr vor allem eine Frage im Fokus: Wird ihre Kasse auch langfristig die Beiträge stabil halten können – und gleichzeitig weiterhin zu den günstigsten zählen? DFSI-Geschäftsführer Lemke und sein Team haben daher nicht nur die Beitragssätze von 69 allgemein geöffneten gesetzlichen Krankenkassen zusammengetragen, sondern auch detaillierte Finanzinformationen von jedem Unternehmen angefordert und systematisch ausgewertet. Auf dieser Basis haben sie eine gesonderte Ratingnote für die Finanzkraft vergeben.

Methodik des Ratings Kriterien Das mit der Untersuchung beauftragte Prüfinstitut DFSI Ratings bewertet die Unternehmensqualität von 69 gesetzlichen Krankenkassen in den Teilbereichen Leistungsangebote, Kundenservice und Finanzkraft. Die Ergebnisse der einzelnen Teilbereiche gingen zu jeweils einem Drittel in den Gesamtwert für die Unternehmensqualität ein. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt aggregiert 100 Punkte. Durch Auf- und Abrundungen können sich im Einzelfall Rundungsdifferenzen ergeben. Sie haben keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Unterschiedliche Ränge einzelner Anbieter trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede der Nachkommastellen verursacht. Leistungsangebot Das Leistungsangebot der untersuchten gesetzlichen Krankenkassen hat DFSI Ratings insgesamt neun Teilbereichen zugeordnet (siehe Tabelle Seite 47). Die maximal erreichbare Punktzahl in den einzelnen Leistungsteilbereichen beträgt 100 Punkte. Die einzelnen Teilergebnisse wurden mit ihrem prozentualen Anteil gewichtet und zu einer Gesamtpunktzahl (maximal 100 Punkte) zusammengezogen. Zusätzlich hat DFSI noch bis zu zehn Bonuspunkte für Leistungstransparenz vergeben. Finanzkraft Die Solvenz und Finanzstärke der untersuchten Krankenkassen hat DFSI anhand von sieben Kriterien bewertet: Liquidität (Gewichtung: 20 Prozent), vorhandenes Vermögen (30 Prozent), Deckungsbeitrag Verwaltungskosten & Verwaltungskosten je Versicherten (15 Prozent), Qualität der Gewinn-und-Verlustrechnung (10 Prozent), Mitgliederentwicklung (5 Prozent), Transparenz (10 Prozent) und Beitragsstabilität (10 Prozent). Die einzelnen Teilergebnisse wurden gewichtet, zu einer Gesamtpunktzahl (maximal 100 Punkte) zusammengezogen und in die Bewertungssystematik eingerechnet. Kundenservice Der Kundenservice wurde anhand von drei Kriterien bewertet: Service (Gewichtung 50 Prozent), Geschäftsstellennetz (20 Prozent) und Kundenperformance (30 Prozent). Die einzelnen Teilergebnisse hat DFSI Ratings mit dem prozentualen Anteil gewichtet und zu einer Gesamtpunktzahl (maximal 100 Punkte) zusammengezogen. Noten und Ratings Auf Basis der Ergebnisse hat DFSI Ratings Noten an die untersuchten Anbieter vergeben und ein Rating vorgenommen. 90 Punkte und besser entsprechen demnach einem „Exzellent“ (Ratingnote: AAA), 80,00 bis 89,99 Punkte ergeben ein „Sehr gut“ (AA+), 60,00 bis 79,99 Punkte ein „Gut“ (AA bzw. A+ bei weniger als 69,99 Punkten), 40,00 bis 59,99 Punkte sind „befriedigend“ (A bzw. BBB+ bei weniger als 49,99 Punkten), für 20,00 bis 39,99 Punkte wird ein „Ausreichend“ vergeben (BBB beziehungsweise BB). Null bis 19,99 Punkte sind „mangelhaft“ (B bzw. C). Untersuchungsdesign Einbezogen in die Untersuchung von DFSI Ratings in Kooperation mit der Kassensuche GmbH wurden alle bundesweiten sowie regionalen gesetzlichen Krankenkassen, die für die Allgemeinheit geöffnet sind. Von diesen Anbietern hat DFSI Ratings nur diejenigen mit einem Gesamtrating bewertet, die die dafür erforderlichen Daten zur Verfügung gestellt haben. Nicht berücksichtigt wurden betriebsbezogene Krankenkassen, die ausschließlich Arbeitnehmern eines bestimmten Unternehmens offenstehen. Ratingagentur DFSI Ratings ist eine Ausgründung des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI). Sie arbeitet als unabhängige Agentur für Qualitätsratings im Versicherungssektor. Experten eines institutseigenen Fachbeirats haben DFSI bei der Entwicklung der Test- und Ratingmethodik für die vorliegende Untersuchung unterstützt.

Im Vergleich zum Vorjahr hinterlässt die grundsätzlich verschlechterte Finanzsituation der gesetzlichen Krankenkassen ihre Spuren beim diesjährigen Rating der Finanzkraft. Der Handelskrankenkasse (HKK) allerdings gelingt das Kunststück, als einziger Anbieter die „Exzellent“-Note aus dem Vorjahr zu verteidigen und gleichzeitig den günstigsten Beitrag aller bundesweit geöffneten Krankenkassen im GKV-Qualitätsrating zu berechnen.

Zum Teil auch große Kassen haben allerdings kein Finanzstärke-Rating bekommen, weil sie darauf verzichtet haben, DFSI ihre Finanzdaten zur Verfügung zu stellen. Auffällig dabei: Die BKK firmus, die noch im vergangenen Jahr das Finanzstärke-Rating angeführt hat, gehört dieses Mal ebenfalls zu dieser Gruppe, die keine Daten einsandte.

Lemke hat dafür keine Erklärung. „Gerade vor dem Hintergrund steigender Beitragssätze im kommenden Jahr ist es doch elementar im Sinne der Versicherten, wenn die Anbieter in Bezug auf ihre Finanzkraft für Transparenz sorgen.“

Erstpublikation am 16.11.22, um 11:00 Uhr.

