 Krankenversicherung: Wer Krankengeld bekommt und wie es berechnet wird

Das Krankengeld ist eine Lohnersatzleistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Doch nicht jeder Erwerbstätige hat einen Anspruch. Alle Fakten im Überblick.

Das Wichtigste zum Krankengeld:

Ein Anspruch auf Krankengeld entsteht für gesetzlich Versicherte, die aus gesundheitlichen Gründen mehr als sechs Wochen ausfallen.

Die Höhe des Krankengeldes ist in Deutschland gesetzlich festgelegt. Es beträgt 70 Prozent des Bruttogehalts, darf aber nicht höher sein als 90 Prozent des Nettogehalts.

Krankengeld wird innerhalb von drei Jahren maximal über einen Zeitraum von 78 Wochen ausgezahlt.

Wer hat Anspruch auf Krankengeld?

Anspruch auf Krankengeld haben insbesondere pflichtversicherte Arbeitnehmende, die aufgrund einer länger anhaltenden Erkrankung arbeitsunfähig sind, stationär behandelt werden oder innerhalb der ersten vier Wochen einer neuen Arbeitsstelle erkranken. Auch Empfänger von Arbeitslosengeld I, die länger als sechs Wochen krank sind, können einen Krankengeldanspruch geltend machen.

Selbstständige, die freiwillig bei der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, müssen selbst für die Absicherung im Krankheitsfall sorgen. Hierfür bieten die Krankenkassen zum Beispiel Wahltarife mit Krankengeldanspruch an. Empfänger von Arbeitslosengeld II, Mitversicherte in einer Familienversicherung sowie Praktikanten und Studenten haben ebenfalls keinen Anspruch auf Krankengeld.

Ab wann und für wie lange habe ich Anspruch auf Krankengeld?

Innerhalb der ersten sechs Wochen einer Erkrankung wird das Gehalt in voller Höhe vom Arbeitgeber fortgezahlt. Hier greift die sogenannte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ab dem 43. Krankheitstag springt die Krankenkasse ein und schüttet das Krankengeld als Entgeltersatzleistung aus.

Der Auszahlungszeitraum vom Krankengeld beträgt maximal 78 Wochen – also ein Jahr und siebeneinhalb Monate – innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren einer spezifischen Erkrankung. Die Krankschreibung muss dabei nicht am Stück erfolgen, die Zeiträume werden addiert.

Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber haben krankgeschriebene Mitarbeitende innerhalb dieses Zeitraums dagegen nur einmal, bei jeder weiteren Krankschreibung wegen desselben medizinischen Leidens wird sofort Krankengeld ausgezahlt.

Die Leistungsdauer von 78 Wochen wird um Zeiträume vermindert, in denen der Anspruch auf Krankengeld ruht, zum Beispiel in der Elternzeit oder während der sechs Wochen der Lohnfortzahlung. Nach dieser haben Angestellte also noch einen Krankengeldanspruch von bis zu 72 Wochen beziehungsweise 18 Monate.

Auch wenn während der bestehenden Krankschreibung eine neue Erkrankung hinzukommt, kann die Leistungsdauer nicht verlängert werden. Wenn nach Ablauf der drei Jahre erneut eine Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit auftritt, gilt auch der Krankengeldanspruch erneut. Wichtig ist, dass in der Zwischenzeit mindestens sechs Monate keine Krankschreibung wegen dieser erfolgt sein darf.

Wie wird die Höhe des Krankengeldes berechnet?

Die Berechnung und Höhe des Krankengeldes sind gesetzlich festgelegt. Die Berechnungsgrundlage richtet sich nach dem regelmäßigen Bruttomonatsgehalt beziehungsweise dem durchschnittlichen Arbeitsentgelt der letzten drei Monate. Sonderzahlungen der letzten zwölf Monate, wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, werden zugunsten des Arbeitnehmers mit einbezogen. Das Krankengeld fällt geringer aus als die vorangegangene Lohnfortzahlung. Seine Höhe beträgt 70 Prozent des Bruttogehalts, darf jedoch 90 Prozent des Nettogehalts nicht übersteigen. Der geringere dieser beiden Werte wird um die Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen Sozialversicherung reduziert.

Ein Beispiel:

Ein krankgeschriebener Mitarbeiter verdient laut seiner letzten drei Gehaltsabrechnungen monatlich 3500 Euro brutto. Das Nettoeinkommen beläuft sich auf 2281 Euro.

70 Prozent des Bruttogehalts = 2400 Euro

90 Prozent des Nettogehalts = 2052,90 Euro



Da das Krankengengeld nicht mehr als 90 Prozent des Nettogehalts betragen darf, beträgt der monatliche Bruttobetrag des Krankengeldes 2052,90 Euro. Hiervon werden zusätzlich die Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen-, und Pflegeversicherung abgezogen.

Der gekürzte Betrag wird dem Arbeitnehmer rückwirkend bis zum ersten Tag der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit als Krankengeld ausgezahlt.

Einige Krankenkassen, wie die AOK, Barmer oder Techniker Krankenkasse, stellen Krankengeldrechner zur Verfügung, mit denen die Höhe des Krankengeldes online ermittelt werden kann.

Was passiert nach dem Krankengeld?

Wenn der maximale Leistungszeitraum von 78 Wochen ausgeschöpft ist, endet die Auszahlung des Krankengeldes. Im besten Fall lässt der Gesundheitszustand des Mitarbeitenden einen Wiedereinstieg in den Job zu. Dann ist eine stufenweise Rückkehr an den Arbeitsplatz durch das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) möglich. Das BEM soll dabei unterstützen, das Risiko eines zukünftigen krankheitsbedingten Ausfalls zu verringern, zum Beispiel durch den behindertengerechten Umbau der Räumlichkeiten.

Auch eine temporäre Teilzeittätigkeit bietet sich für den langsamen Wiedereinstieg an. Beim sogenannten Hamburger Modell ist ein Wiedereinstieg auch schon während einer bestehenden Krankschreibung möglich. Hier kehren krankgeschriebene Mitarbeitende stundenweise an den Arbeitsplatz zurück. In Abstimmung mit dem behandelnden Arzt und dem Arbeitgeber wird die Stundenanzahl über einen Zeitraum von mehreren Monaten sukzessive erhöht.

Wenn der Wiedereinstieg aus gesundheitlichen Gründen noch nicht möglich ist und der Versicherte zuvor mindestens zwölf Monate versicherungspflichtig beschäftigt war, kann Arbeitslosengeld I beantragt werden – auch trotz eines bestehenden Arbeitsverhältnisses.

Drei Monate vor Ende der Leistungsdauer informiert die Krankenkasse Versicherte schriftlich über das baldige Ende der Krankengeldauszahlung. Mit diesem Schreiben kann das Arbeitslosengeld bei der Agentur für Arbeit beantragt werden.

Wenn eine dauerhafte Erkrankung vorliegt, kann ein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente bestehen. Hierfür wird der Versicherte drei Monate vor Ende der Krankengeldauszahlung aufgefordert, einen Antrag auf medizinische Reha zu stellen. Nach diesem prüft die Krankenkasse, ob die Arbeitsfähigkeit innerhalb von drei bis sechs Monaten wiederhergestellt werden kann. Falls nicht, wird ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente bei der Deutschen Rentenversicherung gestellt. Hierbei ist zu beachten, dass eine allgemeine Erwerbsunfähigkeit vorliegen muss.

Wenn Versicherte trotz ihres dauerhaften medizinischen Leidens einer anderen Tätigkeit nachgehen könnten, wird keine Erwerbsminderungsrente gewährt. Während der Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung läuft, besteht für die Übergangszeit ein Anspruch auf Arbeitslosengeld, der ebenfalls drei Monate vorher bei der Arbeitsagentur beantragt werden muss.

