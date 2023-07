 PKV: So gelingt Privatversicherten die Rückkehr in die Gesetzliche

Private Krankenversicherungen werden zunehmend teurer, der Wechseln in die gesetzliche Krankenversicherung daher attraktiver. Wie das gelingt und wie Versicherte bei ihrer PKV sparen können.

Zwar steigen die Prämien der Privaten Krankenversicherungen im Schnitt langsamer als 2022, doch bei manchen Versicherern können die Beitrage mitunter rasant steigen. (Foto: dpa) Privatversicherte müssen 2023 deutlich mehr zahlen

München Drei Prozent, das ist die Rate, um die sich private Krankenversicherungen in diesem Jahr laut dem PKV-Spitzenverband durchschnittlich verteuern werden. Angesichts einer deutlich höheren Inflation wirkt der Preisauftrieb harmlos. Die drei Prozent sind allerdings nur ein Durchschnittswert. Während einige Verträge 2023 gar nicht teurer werden, steigen andere umso kräftiger.

So machen sich jedes Jahr Zigtausende Privatversicherte Sorgen, wann sie unter denen sind, die deutlich mehr zahlen müssen. Eine nicht minder große Gruppe fragt sich, ob sie sich ihre Privatversicherung in der Rente noch leisten kann. Da liegt der Gedanke nahe, in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu wechseln. Die gesetzlichen Kassen werden zwar auch immer teurer, ihre Beiträge sind aber, anders als die Prämien in der PKV, vom Einkommen abhängig.

Das Handelsblatt erklärt: Wann kann es sinnvoll sein kann, zurück in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln? Und was Privatpatienten tun können, um ihre private Krankenversicherung günstiger zu machen?

