 Ranking 2022: Die gesetzlichen Krankenkassen mit der besten Servicequalität

Düsseldorf Deutschland genießt zuweilen den Ruf, eine Servicewüste zu sein. Dieses Image will Thomas Lemke, Geschäftsführer des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI), in Bezug auf die gesetzlichen Krankenkassen allerdings nicht gelten lassen: „Wer im Ausland vielleicht schon mal einen Arzt oder ein Krankenhaus in Anspruch nehmen musste, bemerkt sehr schnell, wie hoch das Niveau unseres Gesundheitssystems hier in Deutschland ist.“

Guter Service ist dabei ein Punkt, mit dem die Krankenkassen hierzulande besonders wuchern können. Das beweist das diesjährige GKV-Qualitätsrating, das das DFSI im Auftrag des Handelsblatts vorgenommen hat. Jeweils fünf bundesweit geöffnete und fünf regional geöffnete Anbieter bekommen in dieser Kategorie die Top-Note „Exzellent“. Das sind insgesamt doppelt so viele wie noch im Vorjahr.

„Die Coronapandemie, aber auch der zunehmende Strom von Migranten hat vieles in diesem Bereich zum Besseren verändert“, beobachtet Lemke. „Hier gibt es mittlerweile eine echte Leistungsspitze.“ Eigene Apps, 24-Stunden-Beratungshotlines oder Hilfsmittelberatung vor Ort gehören mittlerweile vielfach zum Standard. Vor allem größere Kassen bieten ihren Versicherten auch mehrsprachigen Beratungsservice an. Dadurch können Versicherte im Fall des Falles in ihrer Muttersprache kommunizieren. Das ist gerade bei persönlichen Gesundheitsthemen eine deutliche Erleichterung.

Krankenkassen liefern unterschiedlich gute Beratung

Was als guter Service verstanden wird, ist darüber hinaus aber auch eine Frage des Alters. „Gerade ältere Menschen, die naturgemäß häufiger Gesundheitsleistungen nachfragen, schätzen die Beratung vor Ort und wollen nach Möglichkeit einen festen Ansprechpartner bei ihrer Krankenkasse haben. Die haben keine Lust auf Hotlines oder darauf, Mails zu schreiben“, weiß Lemke. In dieser Hinsicht können vor allem die AOKs punkten, die traditionell stark in der Fläche vertreten sind. Aber auch bei bundesweit geöffneten Anbietern wie etwa der Techniker Krankenkasse (TK) oder der SBK steht guter Service im Fokus. „Bei externen Kundenumfragen, die wir in unserem Rating mit einbezogen haben, schneiden diese Anbieter erfahrungsgemäß immer hervorragend ab“, weiß Lemke.

Jungen Versicherten ist dagegen wichtig, dass sie über digitale Kanäle ihre Kasse erreichen. Aber auch hier zählt am Ende guter Service. „Es reicht ja nicht, wenn ich mich über bestimmte Hilfsleistungen auf der Homepage informieren und zum Beispiel Anträge online ausfüllen kann“, sagt Thomas Adolph, Geschäftsführer der Kassensuche GmbH. „Am Ende ist entscheidend, dass ich diese Leistungen auch bekomme.“

Ein Beispiel dafür: die Hilfe bei der Hebammensuche. „Es ist recht einfach, eine Liste mit Hebammen ins Netz zu stellen, aus der sich werdende Mütter Adressen heraussuchen können“, so Lemke. „Aber zuverlässiger und im Ergebnis auch besser ist es, wenn die Kasse aktiv dabei hilft, Hebammen abzutelefonieren. Das ist eine ganz andere Servicequalität.“

DFSI misst daher im Zuge des Ratings neben dem Serviceangebot und der Dichte des Geschäftsstellennetzes auch die Kundenperformance – also: Wie werden die Leistungen einer Kasse angenommen? Basis dafür sind Kundenzufriedenheitsumfragen, die von unabhängiger Seite begleitet werden. „Ein breites Angebot und ein günstiger Beitrag nützen nichts, wenn die Versicherten damit unzufrieden sind, weil sie an ihren Bedürfnissen vorbeigehen“, fasst Lemke die Bewertung der Servicequalität zusammen.

Vieles dabei ist fallgetrieben – zum Beispiel die Vermittlung von einem dringend benötigten Termin bei einem Facharzt. „Das Terminservice-Gesetz war ein Reinfall“, kommentierte TK-Chef Jens Baas in einem Interview ganz offen den missglückten Versuch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Einige Kassen machen aus diesem Missstand jedoch eine Tugend. „Ich weiß von ein paar kleineren Anbietern, bei denen die Mitarbeiter nicht über die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung gehen, sondern sie telefonieren selbst alle Ärzte durch, die sie kennen. Andere nutzen Dienstleister dafür, um so für einen Versicherten einen Termin innerhalb von wenigen Tagen zu bekommen“, erzählt Adolph. „Das empfindet jemand, der berufstätig ist und wenig Zeit hat, als echten Service.“



