 Ranking 2023: Die besten Reiserücktrittsversicherungen

Wenn eine Reise wegen Krankheit oder aus anderen wichtigen Gründen ausfällt oder abgebrochen werden muss, wird es teuer. Wann Versicherungen bezahlen und welche Policen im Test überzeugen.

Wenn die Reise beispielsweise wegen einer Krankheit ins Wasser fällt, ersetzen Reiserücktrittsversicherungen zumindest den finanziellen Schaden. (Foto: dpa) Strand der Tonga-Inseln

Köln Erstmals zeigten im März auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) nach drei Jahren Pandemie Reiseveranstalter und -ziele auf dem Messegelände ihre Angebote wieder im Liveformat. Ein passendes Bild für eine Branche, die nach der Pandemie wieder zu alter Stärke zurückfinden möchte. Viele Menschen wollen ausgefallene Reisen nachholen, sind hungrig nach fremden Ländern und Kulturen.

Wer in den Urlaub fährt, sollte den individuell passenden Versicherungsschutz wählen. An erster Stelle sollte dabei eine Auslandskrankenversicherung stehen. Sie kommt für die Kosten der Behandlung bei einer Erkrankung im Ausland auf. Bei privaten Krankenversicherungen ist sie in der Police enthalten. Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse bekommen bei Arztbesuchen im EU-Ausland nach Rückkehr die Kosten in Höhe der deutschen Sätze erstattet.

Allerdings werden Kosten für einen Rücktransport ins Heimatland nicht von der Krankenkasse übernommen. Aus diesem Grund ist eine Auslandskrankenversicherung ein Muss, zudem kosten Policen nicht viel.

