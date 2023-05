 Riester-Rente: Gericht kritisiert die Allianz für Kürzungsklausel

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat den Konzern verklagt, weil er einem Riester-Policeninhaber die Zahlung gekürzt hat. Ein Urteil soll es in einigen Wochen geben.

In der Branche wird geschätzt, dass rund 700.000 Allianz-Riester-Policen davon betroffen sein können. (Foto: imago stock&people) Allianz-Fahnen

Frankfurt, München Für die Allianz kann es in Sachen Riester-Versicherungen ungemütlich werden: In der ersten Verhandlung gegen den Versicherer hat sich das Landgericht Stuttgart am Montag, 17.4.2023, tendenziell kritisch bezüglich einer Klausel des Dax-Konzerns geäußert, mit dem er einem Riester-Policeninhaber die Rentenzahlung gekürzt hatte. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Die Allianz und die Verbraucherschützer bekommen nun noch Gelegenheit, sich schriftlich zu äußern. Am 10. Juli soll das Urteil gefällt werden.

Hintergrund ist die Kürzung der Zahlung aus einer staatlich geförderten Rentenversicherung. In der jüngsten Niedrigzinsphase hatte die Allianz Lebensversicherung in Riester-Policen den vertraglich vereinbarten Rentenfaktor und damit die Höhe der zu erwartenden Rentenzahlungen verringert.