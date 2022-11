Sachversicherung Was Finanzberater Kunden bei höheren Versicherungsprämien raten

Köln Auf Versicherungsmakler kommt viel Arbeit zu. Denn steigende Preise strahlen auf die Deckungen und Beiträge in der Sachversicherung aus. Die Policen werden teurer. Selbst die Finanzaufsicht Bafin warnt vor „zwingend höheren Beiträgen“. Kunden droht eine weitere Gefahr: Unterversicherung. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Versicherungswert eines Hauses oder eines Lagerbestands inflationsbedingt inzwischen deutlich größer ist als die Versicherungssumme.

In Zukunft zeichnen sich höhere Beiträge ab. Viele laufende Verträge enthalten eine Anpassungsklausel für die Prämien, die die Produktgeber nun umsetzen. Wie stark ein Versicherer an der Preisschraube dreht, hängt vom Wettbewerb, der eigenen Strategie und der Finanzstärke ab. Noch halten sich die Versicherer auf Anfrage bedeckt. Derweil berichtet Oliver Kieper, Vorstand bei Netfonds Versicherungsservice, bei Wohngebäudepolicen von Aufschlägen in Höhe „von zehn bis 25 Prozent“. Und ein Ende sei noch nicht absehbar. Als Ursache nennt er „explodierende Handwerkskosten“ sowie die Schäden der Hochwasserkatastrophe 2021.

Wie werden Privathaushalte und Unternehmen darauf reagieren? In dieser Situation gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und an der richtigen Stelle zu sparen, also eben nicht überstürzt der Prämienerhöhung zu widersprechen oder sogar die Police zu kündigen. Versicherungsmakler können ihre Kunden unterstützen: Statt mehr Prämie zu zahlen, kann ein Kunde einen höheren Selbstbehalt vereinbaren. Auch ein Tarifwechsel kann sinnvoll sein. Solche Alternativen aufzuzeigen ist die Aufgabe von Maklern. Vor allem eine Unterversicherung gilt es zu vermeiden. Im Schadenfall käme es sonst zu einer bösen Überraschung. In der Sachsparte geht es um die Deckung existenzieller Risiken. Schäden am eigenen Haus oder Betrieb kann kaum jemand aus dem Stand bezahlen.

Starker Anstieg im Gewerbe

Besonders brenzlig ist die Situation bei Gewerbekunden. Die für die Summenanpassung und die Kalkulation der Versicherer relevanten Indizes wie der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte entwickeln sich „besonders alarmierend“, meint Thomas Sepp, Vorstand beim Allianz-Industrieversicherer AGCS. Tatsächlich offenbart ein Blick auf die jüngste Entwicklung des Indexes eine galoppierende Inflation. Laut Statistischem Bundesamt verteuerten sich gewerbliche Produkte im September gegenüber dem Vorjahr um 45,8 Prozent. Seit einem Jahr ist die Rate jeden Monat prozentual zweistellig gewachsen.

„Die Materialien sind nicht nur teuer, sondern aufgrund von Engpässen auch nicht oder zumindest nicht zügig verfügbar“, meint Sepp. Die durchschnittliche Schadenhöhe steigt nach oben. Sein Ratschlag in dieser Situation lautet: „Die Ermittlung und Aktualisierung der Versicherungswerte ist ein dringendes Anliegen für alle: Versicherer, Makler und Versicherte.“

Es sei wichtig, dass Unternehmen den Wert von Vermögenswerten sowie die Auswirkungen auf Kosten für Wiederbeschaffung oder Betriebsunterbrechung regelmäßig überprüfen und anpassen, um sicherzustellen, dass sie nach einem Schaden vollständig entschädigt werden, also nicht unterversichert sind. Sepp bezieht sich mit seinen Aussagen insbesondere auf die Situation bei großen Unternehmen und Konzernen.

Auch bei kleinen und mittleren Gewerbeunternehmen ist die Gefahr einer Unterversicherung real. Zwar enthalten die meisten Policen eine Wertzuschlagsklausel, um die Versicherungssumme automatisch anzupassen. „Aufgrund der starken Inflation ist jedoch nicht mehr sichergestellt, dass die Klauseln die Erhöhung der Versicherungswerte ausreichend abbilden“, erläutert Olga Losing-Malota von der Unternehmensberatung Willis Towers Watson (WTW). „Wir empfehlen daher, auch die Wertzuschläge zu überprüfen.“

Index gibt Anpassung vor

Im Privatbereich wird die Versicherungssumme in der Regel ebenfalls an die Entwicklung der Inflation angepasst – sofern der Vertrag eine entsprechende Klausel enthält. Zum Beispiel erfolgt die Anpassung in der Wohngebäudeversicherung anhand des Baupreis- und Tariflohnindexes, wobei die Baupreise mit einem Gewicht von 80 Prozent in die Berechnung einfließen. Im August 2022 sind nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts die Baupreise um 16,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen.

„Für Versicherungsnehmer besteht die Gefahr, unterversichert zu sein“, gibt der Versicherer Volkswohl Bund zu bedenken. Zwar hätten viele Verbraucher einen Unterversicherungsverzicht vereinbart. Die Klausel hilft aber nicht bei einem Totalschaden, wenn ein neues Haus oder die Wiederbeschaffung des gesamten Hausrats und die versicherten Kosten höher sind als die vereinbarte Versicherungssumme.

„Die Obergrenze der Versicherungsleistung ist immer die vereinbarte Versicherungssumme“, heißt es aus der Fachabteilung des Versicherers Volkswohl Bund. Das muss man einem Makler nicht erklären. Wichtig ist, dass er bei seinen Kunden prüft, ob der jeweilige Tarif überhaupt einen Unterversicherungsverzicht beinhaltet und ob die Versicherungssumme angepasst werden muss.

Die hohen Inflationsraten wirbeln das Deckungs- und Preisgefüge in der Sachversicherung durcheinander. Mit einer Verzögerung von ein bis zwei Jahren dürften viele Versicherungen ihre Prämien deutlich anheben, insbesondere bei Gewerbeversicherungen. Gleichzeitig droht Privatkunden und Unternehmen eine Unterversicherung – trotz häufig bestehender tariflicher Anpassungsmechanismen. Makler mit entsprechendem Mandat sollten jetzt auf ihre Kunden zugehen und auf die veränderte Situation hinweisen. Bei dieser Gelegenheit können sie zudem die Finanzen optimieren und ihre Kunden unterstützen, gegebenenfalls benötigte Liquidität zu beschaffen.

