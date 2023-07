Unfallversicherung Wie sinnvoll sind Last-Minute-Policen?

Die Unfallversicherung abschließen, bevor es zu spät ist – Versicherer locken mit schnellen Angeboten per Klick im letzten Moment. Was ist dran?

Auf das mulmige Gefühl, bevor es Richtung Gipfel geht, setzen Versicherer, die Last-Minute-Policen anbieten. (Foto: imago images/Cavan Images) Unfallversicherung in letzter Minute

Düsseldorf Der Berg ruft. Das Wildwasser tobt. Vor dem Aufstieg oder Einstieg kann es dem naturverliebten Paddler oder der Bergsteigerin schon mal mulmig werden. Auf den Moment der Angst setzen immer mehr Versicherer. Sie bieten private Unfallversicherungen an, die mit wenigen Klicks per Smartphone abgeschlossen werden können, wenn das Risiko doch größer erscheint.

Die Anbieter suggerieren zumindest finanzielle Sicherheit im letzten Moment. Je nach Bedarf können On-Demand-Angebote flexibel, bequem und jederzeit genutzt werden. Ob fürs Kitesurfen, Tauchen oder Bouldern.

Was interessierte Hobbysportler nicht vergessen dürfen, bevor sie Last Minute entscheiden, ist der genaue Blick auf die enthaltenen Versicherungsleistungen. Vor allem auf das, was ausgeschlossen wird und sich gern im Kleingedruckten versteckt. Auch den schlimmsten Fall sollten sie einkalkulieren: Welche Summe zahlt die Versicherung mir, sollte ich invalide werden?

Wie ratsam die private Unfallversicherung per Klick ist, zeigt sich an vier Anbietern im Handelsblatt-Check.

Ist eine private Unfallversicherung sinnvoll?