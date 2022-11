Vergleich 2022 Bei diesen gesetzlichen Krankenkassen bekommen Sie die besten Leistungen

Viele gesetzliche Krankenkassen haben ein breites Angebot freiwilliger Zusatzleistungen. Versicherte sollten genau prüfen, was sie davon nutzen wollen.

Düsseldorf Wenn Thomas Lemke von Freunden oder Bekannten gefragt wird, welche gesetzliche Krankenkasse die beste ist, muss er immer schmunzeln. „Ich sage dann: Es kommt darauf an, was dir wichtig ist“, so der Geschäftsführer des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI). „Im Endeffekt ist es entscheidend, die Kasse zu finden, deren Leistungsangebot am besten zu den eigenen Bedürfnissen und Erwartungen passt.“

Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn bei den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland gibt es nicht nur zum Teil erhebliche Beitragsunterschiede. Auch bei den freiwilligen Zusatzleistungen ist über die vergangenen Jahre hinweg ein „Angebotsdschungel“ entstanden.

Während die einen Anbieter mit Wahltarifen und Bonusprogrammen um Mitglieder buhlen, probieren sich andere darin, freiwillige Leistungen etwa im Bereich Zahnmedizin, alternative Medizin oder besondere Versorgung zu bieten.

Ranking: Diese gesetzlichen Krankenkassen bieten die besten Leistungen

Genau hier setzt das Leistungsrating an, das das DFSI im Auftrag des Handelsblatts erstellt hat. Es sortiert das Dickicht an Einzelangeboten und liefert Antwort auf die Frage, welche konkreten freiwilligen Leistungen einzelne Kassen hinaus ihren Mitgliedern anbieten.

Damit bekommen die Versicherten ein wirkungsvolles Werkzeug an die Hand, das ihnen hilft abzuschätzen, ob sich ein Kassenwechsel für sie nicht nur wegen des günstigen Beitrags lohnt.

Viele Leistungen außerhalb des Standards im Programm zu haben kann sich im Einzelfall für den Versicherten deutlich stärker im Portemonnaie bemerkbar machen als ein niedriger Beitrag. Ein Beispiel: Die Viactiv Krankenkasse zahlt für maximal zwei Präventionskurse insgesamt bis zu 550 Euro pro Jahr und Versicherten. Bei der Bergischen Krankenkasse sind es 280 Euro pro Kurs. Viele große Kassen zahlen dagegen nur einen Basisbetrag von 80 Prozent des Rechnungsbetrags, maximal aber 75 Euro.

Die Rechnung könnte nun wie folgt aussehen: Ein Versicherter nimmt zusammen mit seiner beitragsfrei mitversicherten Ehefrau an einem Raucherentwöhnungskurs und einer Ernährungsberatung jeweils in Präsenz und nicht online teil, was deutlich kostengünstiger wäre. Wenn sich dann auch noch die Krankenkasse großzügig an der Rechnung für ein Fußballcamp beteiligt, an dem der Nachwuchs teilnimmt, kommen Gesundheitsleistungen von mehr als 1000 Euro in einem Jahr zusammen.

Andere Kassen bezuschussen osteopathische Leistungen mit zwei- bis über dreihundert Euro pro Jahr. Viele Mitbewerber hingegen zahlen hier wesentlich weniger bis gar nichts. „Je nach beitragspflichtigem Einkommen zählen ein paar Zehntel Prozentpunkte Beitragsunterschied, die angestellte Versicherte sowieso mit ihrem Arbeitgeber teilen, recht wenig“, hebt Lemke hervor. „Ein Vergleich der Leistungen ist daher häufig viel wichtiger, als nur auf den Beitragssatz zu schauen.“

Leistungen: Welche gesetzliche Krankenkasse bietet was?

Die Frage ist jedoch: Was genau bieten einzelne Kassen an freiwilligen Zusatzleistungen, die dann auch bares Geld wert sind? Um den Überblick zu bekommen, haben die DFSI-Experten zusammen mit dem Onlineportal Kassensuche die Leistungsprofile von 69 Kassen zusammengetragen, inhaltlich geordnet und ausgewertet. Versicherte können damit die Leistungen einer Kasse in Relation zum Beitragssatz setzen.

In der Tendenz stellen wir fest, dass die Leistungsstärke gegenüber dem Vorjahr im Schnitt mindestens konstant geblieben, wenn nicht sogar gestiegen ist“, so der DFSI-Geschäftsführer. Ein Grund dafür sind die Eingriffe von außen auf die Rücklagen der Kassen. „Viele Kassen stecken das Geld lieber in zusätzliche Leistungsangebote, statt damit das System zu finanzieren.“

Prominentes Beispiel: die Techniker Krankenkasse. Lange Zeit haben sich die Hamburger dagegen gewehrt, sich an den Kosten einer professionellen Zahnreinigung (PZR) zu beteiligen. Nun zahlt die TK dafür einen Zuschuss von 40 Euro an ihre Versicherten. „Aufgrund der Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach haben viele Krankenkassen ihre Zurückhaltung bei freiwilligen Zusatzleistungen aufgegeben“, sagt Thomas Adolph, Geschäftsführer der Kassensuche GmbH und Betreiber des Onlineportals Kassensuche. „Stattdessen nutzen sie ihre Zusatzangebote gezielt, um damit junge, gesunde Menschen als Mitglieder zu gewinnen.“

Vor diesem Hintergrund beteiligt sich die TK nicht nur bei der professionellen Zahnreinigung. Sie hat auch den Zuschuss für eine künstliche Befruchtung verdoppelt und hält gleichzeitig an ihren freiwilligen Leistungen im Bereich Homöopathie fest. „Als Kostenfaktor fällt das in der Gesamtrechnung kaum ins Gewicht“, sagt Lemke. „Aber es hilft, um sich am Markt werbewirksam zu positionieren“, ergänzt Adolph.

„Durch eine intelligente Gestaltung des zusätzlichen Leistungsangebots werden sie besonders attraktiv für bestimmte Versicherte. Ob diese Leistungen medizinisch sinnvoll sind, ist eine ganz andere Frage. Im Wettbewerb kommt es darauf an, sich an Bedürfnissen der Versicherten zu orientieren. Vor diesem Hintergrund ist es unwahrscheinlich, dass es zum Jahreswechsel zu einem Kahlschlag bei den Leistungen kommen wird.“

So zu kalkulieren hat TK-Chef Jens Baas für sein Haus jüngst offiziell bestätigt. „Solange der Staat Leistungen wie die Homöopathie erlaubt, werden wir sie anbieten müssen“, so der Manager in einem Interview mit der „Rheinischen Post“ am vergangenen Samstag. „Für viele Menschen ist Homöopathie eine Indikatorleistung – sie zeigt an, ob die Kasse mehr bietet, als sie muss.“

Ein anderes Beispiel, das in diesen Zusammenhang passt: Die Satzungsanalysen des DFSI haben ergeben, dass die AOK Niedersachsen ab 1. Januar 2023 einen neuen Wahltarif anbietet. Versicherte erhalten eine Prämie bei Leistungsverzicht. Solche Rückerstattungstarife haben andere Kassen schon lange Zeit im Programm. Denn gerade für eine junge, häufig gesunde Klientel sind solche Tarife ein lukratives Angebot – und damit ein Anreiz, den Anbieter zu wechseln.

„Gerade die AOKs haben sich lange Zeit diesem Angebot verweigert, weil sie der Meinung sind, dass diese Wahltarife gegen das Solidarsystem verstoßen“, weiß Lemke. „Nun aber scheint der Damm gebrochen. Ich gehe davon aus, dass andere Ortskrankenkassen dem folgen werden.“

Wenn freiwillige Leistungen in der Satzung einer Kasse stehen, sind sie damit erst einmal verbrieft. Zuvor muss das Angebot allerdings von der Bundesaufsicht oder bei regional geöffneten Kassen der zuständigen Landesaufsicht genehmigt werden. „Diese Hürde erscheint oftmals wie ein Lotteriespiel. Denn was einige Aufsichtsbehörden genehmigen, lehnen andere ab“, beschreibt Lemke die Situation. „Das sind eigentlich unfaire Wettbewerbsregeln. Besser wäre es, alle Kassen unter eine gemeinsame Aufsicht zu stellen, damit in dieser Hinsicht einheitliche Regeln für alle gelten.“

Gesetzliche Krankenkassen: Kassenaufsicht agiert undurchsichtig

Ist eine Leistung einmal genehmigt, kann sie so schnell von der Aufsicht nicht wieder einkassiert werden. Beim nächsten Antrag einer Krankenkasse auf eine unter Umständen völlig andere Zusatzleistung können die Kontrolleure jedoch in letzter Konsequenz und nach anfänglich sanftem Druck vorgeben, dass einzelne Bestandsleistungen wieder rausgenommen werden. Das führt im Ergebnis zu strukturkonservativen Anreizen im System.

Viele Kassen hatten zum Beispiel an ihren alten Bonusprogrammen so lange wie möglich festgehalten – wohl, weil sie fürchteten, dass bei einer Änderung die Aufsicht andere Leistungen streichen könnte. Erst als im März 2020 das Masernschutzgesetz der damaligen Bundesregierung in Kraft trat, gab es einen Schnitt. Durch das Gesetz sind die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet worden, für verschiedene Leistungen wie etwa Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen einen Direktbonus an ihre Mitglieder zu zahlen.

„Im Ergebnis können gesetzlich Versicherte nie davon ausgehen, dass das Leistungsspektrum nicht irgendwann einseitig zu ihren Lasten angepasst werden muss“, so Adolph. „Es gibt keinen echten Bestandsschutz. Den bieten nur private Krankenversicherer, bei denen ich einen Vertrag mit festem Leistungsumfang kaufe. Der ist dann später nur vonseiten des Versicherten kündbar.“

Jede freiwillige Leistung der gesetzlichen Kassen kann dagegen auch im Nachhinein geändert werden – entweder durch die Kasse selbst im Rahmen einer Satzungsänderung oder durch Eingriff der Aufsicht beziehungsweise des Gesundheitsministeriums. Mitunter machen die Kassen nach einiger Zeit auch ökonomisch die Erfahrung, dass bestimmte Angebote finanziell einfach nicht zu stemmen sind.

„Ein Beispiel dafür ist die künstliche Befruchtung“, sagt Kassenexperte Adolph. Bei dieser Zusatzleistung haben die Anbieter ihm zufolge lernen müssen, dass die Folgekosten in den ersten zwölf Monaten nach der Entbindung etwa durch Früh- oder Mehrfachgeburten, Missbildungen oder gesundheitliche Schäden bei der Geburt enorm in die Höhe gegangen sind. Einzelne Kassen haben daher die Leistung wieder eingeschränkt.

„Dagegen wird die professionelle Zahnreinigung eher aus- statt abgebaut, weil sie von den Kosten her sehr gut kalkulierbar ist und ein entscheidungsrelevantes Argument bei der Wahl einer Krankenkasse ist“, beschreibt Adolph eine aktuelle Tendenz. „Die PZR ist jedenfalls die am häufigsten gesuchte Leistung auf unserer Plattform.“

Ebenfalls hoch im Kurs stehen bei Adolph die medizinische 24-Stunden-Beratungshotline, die viele Kassen ihren Versicherten anbieten. „Ich halte das für eine gute Sache, wenn Versicherte rund um die Uhr anrufen und ihr Gesundheitsproblem mit medizinisch geschultem Personal besprechen können. Das nimmt Druck aus dem System und entlastet die Notaufnahmen.“

Dass immer mehr Patienten ohne zwingenden Grund am Wochenende oder abends direkt in die Notaufnahme der Krankenhäuser gehen, ist mittlerweile ein großes Problem. Denn die schnelle Versorgung von wirklich akut behandlungsbedürftigen Menschen, etwa nach einem Unfall, wird dadurch erschwert. Außerdem kostet die intensive Inanspruchnahme der Notfallambulanz in den Kliniken die Krankenkasse immer mehr Geld. „Daher ist es auch aus geschäftspolitischen Gründen klug, dass die Kassen eine Beratungshotline anbieten“, sagt Adolph. „Häufig wird dieses Angebot jedoch noch viel zu wenig kommuniziert von den Kassen.“

DFSI-Geschäftsführer Lemke sieht allerdings Einschränkungen: „Voraussetzung für eine wirkliche Entlastung der Notaufnahmen ist, dass die Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung auch eine entsprechende Fachqualifikation besitzen und nicht etwa nur Minijobber in einem Callcenter sind und nach Möglichkeit auch Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen für ein Gespräch zur Verfügung stehen.“

Die Versicherten können unter dem Strich in Bezug auf Zusatzleistungen kaum auf Beständigkeit setzen. „Ich als Versicherter kann aber schauen, welche Kasse im Beitragssatz wenig volatil ist und welche gleichzeitig darauf verzichtet, Leistungs-Jo-Jo zu spielen“, empfiehlt Lemke. „Die meisten Anbieter haben ein Interesse daran, schon wegen des Verwaltungsaufwands, Leistungen langfristig anzubieten.“

Die Kassen wissen auf der anderen Seite sehr genau, womit sie neue Versicherte gewinnen können. Dementsprechend positionieren sie sich mit einem bestimmten Profil am Markt. Auf der einen Seite stehen die Allrounder. Sie liegen in vielen spezifischen Leistungsbereichen über dem Durchschnitt, gehören aber kaum irgendwo zur absoluten Spitze. Typische Anbieter sind die Hanseatische Krankenkasse (HEK) und die TK. Beide erzielen im DFSI-Rating wie im Vorjahr auch die Ratingnote „sehr gut“.

Unterschiedliche Leistungsprofile bei den gesetzlichen Krankenkassen

Dagegen hat zum Beispiel die Securvita einen regelrechten Sprung im Leistungsbereich gemacht. Sehr gute Zusatzleistungen wir Bonusprogramme, Prävention, alternative Medizin, Zahnprophylaxe und vieles mehr gehören zum Standard der regional geöffneten Kasse. Da kommen die Topkassen unter den bundesweit geöffneten Anbietern nicht mit. Folglich bekommt die Securvita als einziger Anbieter im Leistungsbereich ein „Exzellent“. Die Kehrseite der Medaille: Mit einem Beitragssatz von 16,1 Prozent ist sie nicht unbedingt günstig und landet beim Finanzstärkerating weit hinten.

Das Rating von DFSI gibt Orientierung in Bezug auf die Leistungen der Krankenkassen. Die Frage indes ist: Wie finde ich einen Anbieter, der zu mir passt? Grundsätzlich entscheidend ist dabei die individuelle Lebens-, Gesundheits- und Einkommenssituation. „Man sollte sich genau fragen: Wofür benötige ich meine Krankenkasse?“, rät Lemke.

„Brauche ich die nur, wenn ich mal eine Erkältung bekomme, ich sonst aber keine zusätzlichen Leistungen in Anspruch nehme? Dann reicht es, den Anbieter mit dem günstigsten Beitragssatz zu nehmen.“ Wer dagegen auf Prävention oder alternative Medizin besonderen Wert legt, sollte gezielt den Leistungsbereich in den Fokus nehmen und Kassen suchen, die im GKV-Qualitätsrating in dieser Hinsicht punkten.

