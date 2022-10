Versicherung Rentenversicherungen mit Berufsunfähigkeitsschutz sind schlecht für Verbraucher – oder etwa doch nicht?

Frankfurt Mit einem einzigen Produkt fürs Alter sparen und die Arbeitskraft absichern – das halten Verbraucherschützer für keine gute Idee. Dass die Versicherer ihren Kunden Rentenversicherungen mit integriertem Berufsunfähigkeitsschutz verkaufen, ist ihnen seit Jahren ein Dorn im Auge.

Ob solche Koppelprodukte für die Versicherten tatsächlich nachteilig sind, ist aber offenbar nicht einfach zu belegen. Wissenschaftler und Verbraucherschützer streiten nun, was für Verbraucher die beste Lösung ist.

Auslöser ist eine Studie, mit der der Bund der Versicherten (BdV) und der Finanzwissenschaftler Hartmut Walz von der Hochschule Ludwigshafen vor Kurzem vor dem Abschluss dieser Koppelprodukte warnten. Sie hatten für zwei Musterkundinnen drei Produktvarianten durchgerechnet.

Ihr Fazit lautete: Eine separate Berufsunfähigkeitsversicherung und ein ETF-Sparplan seien aus Renditegesichtspunkten für Verbraucher immer die bessere Wahl. Die Kosten der Koppelprodukte seien trotz Steuervorteilen zu hoch. Studien, die zu anderen Ergebnissen kämen, seien „von der Branche gekauft“, sagte Walz bei der Vorstellung der Ergebnisse zu Journalisten.

Walz bezog sich mit seiner Kritik auf eine Analyse des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) aus dem Jahr 2020, die im Auftrag des Finanzvertriebs MLP entstanden war. Seiner Ansicht nach ließen solche Vertriebe nichts unversucht, um auf dem Hochschulcampus Werbung zu machen und junge Menschen zum Abschluss von Altersvorsorgeprodukten zu verleiten, die für sie ungünstig sein könnten.

Pauschale Aussagen über Koppelprodukte sind offenbar nur schwer möglich

Doch nun schießt Professor Jochen Ruß, Co-Autor der besagten Studie, zurück: Die BdV-Analyse enthalte einen „fundamentalen fachlichen Fehler“, der von einem Mangel an Grundkenntnissen über die Kalkulation von Rentenversicherungsprodukten zeuge, schrieb er in einer am Donnerstag verschickten Stellungnahme.

Konkret habe man den zukünftigen Anstieg der Lebenserwartung, mit dem Versicherer kalkulieren, in der entkoppelten Variante nicht berücksichtigt. Zudem rechne man jeweils mit unterschiedlichen Berufsunfähigkeitsprodukten, so dass gar nicht klar werde, ob die Preisunterschiede nur an den jeweiligen Produkten oder wirklich an den Vor- oder Nachteilen der Koppelung lagen.

Auch ein anderer Wissenschaftler bemängelte gegenüber dem Handelsblatt, dass die BdV-Experten das Kombiprodukt eher mit zwei getrennten Versicherungen hätten vergleichen sollen. Er hielte es für fahrlässig, nur auf einen einzigen Aktiensparplan für die Altersvorsorge zu setzen. Als Vermittler müsse man sich da fragen, ob man einen Beratungsfehler mache.

In Bezug auf seine eigene Auswertung kritisierte Ruß, dass diese durch die Aussagen im BdV-Pressegespräch „gezielt diskreditiert“ wurde. Die ifa-Studie hatte zu den Koppelprodukten ein gemischtes Urteil gezogen. Bei einigen qualitativen Kriterien, insbesondere bei der Flexibilität, sahen die Studienautoren Nachteile für die Verbraucher. Unter finanziellen Gesichtspunkten sahen sie die Koppelprodukte aber im Vorteil.

Würden die Verbraucherschützer ihre Studie korrigieren, so Ruß, würde sich ebenfalls ein deutlicher finanzieller Vorteil bei der gekoppelten Variante ergeben. Pauschale Aussagen zu den Koppelprodukten seien daher falsch, und die Verbraucherschützer müssten ihre Ergebnisse korrigieren oder die Studie zurückziehen, forderte er.

Wie der BdV darauf reagieren wird, konnte die Verbraucherschutzorganisation am Donnerstagnachmittag noch nicht beantworten.

