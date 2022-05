Warren Buffett Raus aus Pharma, rein in Energie: Star-Investor investiert wie lange nicht mehr

Der Starinvestor hat das Portfolio von Berkshire Hathaway umgebaut. Neu ist unter anderem eine drei Milliarden Dollar schwere Beteiligung an der Citigroup. Auch bei anderen Branchen griff Buffett zu.

Der Star-Investor stockte sein Portfolio deutlich auf. (Foto: Reuters) Warren Buffett

Denver Während der Pandemie war Warren Buffett überraschend zurückhaltend, nun jedoch mischt der 91-jährige Starinvestor wieder aktiv mit am Aktienmarkt. Neu in seinem 390 Milliarden Dollar schweren Portfolio sind unter anderem Aktien der Citigroup. So kaufte Buffetts Holding Berkshire Hathaway aus Omaha in Nebraska einen Anteil, der zum Ende des ersten Quartals knapp drei Milliarden Dollar schwer war. Das geht aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Die Aktien der Citigroup hatten in diesem Jahr ein Viertel an Wert verloren. Sie legten am Montag nachbörslich jedoch um über zwei Prozent zu.

Buffett investiert schon seit Jahren immer wieder in die Finanzbranche. Sein Einstieg gilt nach wie vor als Gütesiegel. Zudem baute Berkshire eine Position beim Finanzunternehmen Ally Financial auf, die rund 400 Millionen Dollar schwer ist.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen