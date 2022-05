Wirecard Immobilien, Kunst, Aktien – Das geheimnisvolle Vermögen des Markus Braun

Aus dem Handelsblatt-Archiv: Der langjährige Chef von Wirecard hat enorme Besitztümer angehäuft. Die Staatsanwaltschaft und private Gläubiger haben daran großes Interesse.

Düsseldorf, Frankfurt An den Wänden weiße Stellen, der Tresor offen und leer. Jochen Weck wurde schnell misstrauisch, als er am 19. Oktober 2020 durch das Chalet von Markus Braun in Kitzbühel streifte. Weck ist Anwalt mehrerer großer Wirecard-Investoren. In dem luxuriösen Anwesen des ehemaligen Wirecard-Chefs Braun hoffte er auf Wertgegenstände, die er pfänden lassen konnte.

Doch dort, wo offensichtlich bis vor Kurzem Bilder hingen, waren die Wände leer. Ein Tresor stand offen, ohne Inhalt. Ein ähnliches Bild zeigte sich Weck beim Besuch von Brauns Villa in Wien.

