Wirecard-Skandal „Ich weise dich direkt an“ – Wie Markus Braun 100 Millionen Euro nach Singapur schicken ließ

Aus dem Handelsblatt-Archiv: Ende 2018 floss ein Großkredit von Wirecard an eine ominöse Firma. Nun hat die Staatsanwaltschaft viele Fragen – auch an Ex-Aufsichtsratschef Wulf Matthias.

Ein Großkredit an die Firma Ocap sorgte für hitzige Diskussionen bei Wirecard. Der Chef der Wirecard Bank protestierte heftig, wurde aber nicht erhört. (Foto: AP) Wirecard-Logo an der Zentrale in Aschheim

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt Der Auftrag vom Wirecard-Chef war unmissverständlich. „Hallo Rainer, ich weise dich hiermit seitens der Wirecard AG direkt an, die 100 Mio Überweisung Ocap durchzuführen ohne jeden weiteren Aufschub“, schrieb Markus Braun am 22. November 2018 an Rainer Wexeler, den Finanzvorstand der Wirecard Bank. Keine halbe Stunde später meldete die Bank Vollzug. Heute ist die eilige Überweisung ein Fall für den Staatsanwalt.

Ocap war nicht irgendein Empfänger. Das Unternehmen aus Singapur befasste sich bis 2018 mit dem Großhandel von Ölprodukten sowie Dienstleistungen für Schiffe. Dann übernahm Carlos H. die Firma, ein ehemaliger Mitarbeiter von Asienvorstand Jan Marsalek. Plötzlich widmete sich Ocap der Zwischenfinanzierung für Onlinehändler – und erhielt von Wirecard Geld.

Lesen Sie auch zum Wirecard-Skandal:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen