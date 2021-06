 Fußball-EM 2021: Italien feiert, Österreich leckt nach Achtelfinal-Aus die Wunden: „Grausames K.o. in der Verlängerung“

EM mit Corona-Sorgen – Spiele insgesamt als „Brandbeschleuniger“? Begleitet von Corona-Sorgen und der Warnung vor der Delta-Variante startet die Fußball-EM in die K.o.-Runde. Für das Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag in London gegen England dürfen nur Personen mit Wohnsitz in der sogenannten „Common Travel Area“ (Großbritannien, Irland, Isle of Man, Guernsey und Jersey) Tickets bestellen. Dennoch sind beim Klassiker im Wembley-Stadion 45.000 Zuschauer zugelassen. Beim ersten Londoner Achtelfinale zwischen Italien und Österreich am Samstag dürfen 21.500 Fans, die weitgehend aus Großbritannien kommen werden, ins Stadion.

Vor dem Duell zwischen Italienern und Österreichern (21 Uhr) eröffnen nach zwei spielfreien Tagen Wales und Dänemark (18 Uhr) in Amsterdam die Achtelfinals. „Aus infektionsmedizinischer Sicht ist das keine gute Idee“, sagte Lothar Wieler, der Präsident des Robert Koch-Instituts, der „Rheinischen Post“, zur Zuschauersituation in London. Im ZDF bei „Maybrit Illner“ bezeichnete SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die Spiele insgesamt als „Brandbeschleuniger“ für die wohl ansteckendere Delta-Variante. Es sei weder „epidemiologisch noch symbolisch“ eine kluge Entscheidung, in Großbritannien vor so vielen Zuschauern zu spielen.

Bundestrainer Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft versuchen diese Gedanken so gut es geht auszublenden. Am Freitag lautete nach der emotional aufreibenden Vorrunde und dem späten Achtelfinal-Einzug gegen Ungarn die Ansage Füße hoch und Köpfe frei. Im Teamquartier in Herzogenaurach standen weder Training noch Medienaktivitäten an. Ihre Team-Blase durften die Spieler wegen der strikten Corona-Regeln aber auch am freien Tag nicht verlassen.