 Fußball-EM: Jetzt live: England gegen Tschechien und Kroatien gegen Schottland

Nach Ankündigungen aus Frankfurt, Köln und Berlin: Regenbogen-Beleuchtung auch in Wolfsburger Stadion

Auch in Wolfsburg erstrahlt das Fußball-Stadion am Mittwochabend während des deutschen EM-Spiels gegen Ungarn in den Regenbogenfarben. Das kündigte der VfL Wolfsburg am Dienstag via Twitter an. Angesichts des Uefa-Verbots für eine bunte Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben hatten die Stadionbetreiber in Frankfurt am Main, Köln und in Berlin (Olympiastadion) ähnliche Schritte angekündigt.



Die Spielführer und Spielführerinnen der Wolfsburger Profiteams traten bereits in der Vergangenheit mit Armbinden in den Regenbogenfarben an und setzten somit ein Zeichen für Toleranz und Menschenrechte.