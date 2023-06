Zwischen den Weltmächten herrscht seit Monaten eine bedrohliche Funkstille. Nun reist US-Außenminister Anthony Blinken zu Gesprächen nach Peking.

Washington, Peking Das Verhältnis zwischen China und den USA ist so schlecht wie seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 nicht mehr. Nach dem Eklat um den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über US-Gebiet war die Kommunikation zwischen den beiden Weltmächten praktisch abgebrochen.

Der damals kurzfristig abgesagte Peking-Besuch von US-Außenminister Anthony Blinken soll nun nachgeholt werden. Er wird am Sonntag und Montag zu politischen Gesprächen in der chinesischen Hauptstadt erwartet. Auch US-Präsident Joe Biden hofft auf ein baldiges Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, das sagte Biden am Samstag. Er hoffe, dass dies in einigen Monaten möglich sein werde.

Es wäre der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit 2018. Angesichts der zahlreichen Konfliktthemen bemühten sich US-Vertreter, die Erwartungen an die Reise zu dämpfen. Es sei nicht mit einem „Durchbruch“ zu rechnen, hieß es.

