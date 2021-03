Handelsbeziehungen Harte Worte beim ersten Spitzentreffen von USA und China

Auch am zweiten Tag ihres Treffens nähern sich die Außenminister der beiden Länder kaum an. China will offensichtlich die Nutzung von Tesla-Autos einschränken.

Diplomatisches Treffen zwischen USA und China

New York Nach den schweren Vorwürfen am Vortag schlugen die Außenminister der USA und China während ihrem Treffen in Alaska am Freitag sanftere Töne an. US-Außenminister Anthony Blinken sagte, die beiden größten Volkswirtschaften hätten gemeinsame Interessen in Sachen Iran, Nordkorea, Afghanistan und dem Klimawandel. Sein chinesischer Amtskollege Yang Jiechi sagte laut dem chinesischen Sender CGTN, die Gespräche seien „offen, konstruktiv und nützlich“ gewesen.

Diese versöhnlichen Worte kommen nach einem heftigen, für Diplomaten unüblichen Wortgefecht am Donnerstag Abend in Anchorage: Noch vor Beginn des eigentlichen Treffens hatten sich die beiden Außenminister gegenseitig Menschenrechtsverletzungen, Cyber-Attacken, unfaire Handlungspraktiken und ungerechtfertigte Machtansprüche vorgeworfen.

Blinken hatte gleich zu Beginn klargestellt, dass er eine „Regel-basierte Ordnung“ verteidigen werde, weil die Welt „andernfalls deutlich gewalttätiger“ wäre. „Deshalb gibt es keine rein internen Angelegenheiten und deshalb fühlen wir uns verpflichtet, diese Themen heute anzusprechen“. Dabei verurteile er chinesische Aktivitäten in Xinjiang, Hong Kong und Taiwan ebenso wie Cyber-Attacken auf die USA.

Die Chinesen feuerten daraufhin zurück. Yang Jiechi, erklärte, die westlichen Nationen repräsentierten nicht die globale öffentliche Meinung und nannte die USA den „Champion“ der Cyber-Attacken. „Viele Menschen in den USA haben tatsächlich wenig Vertrauen in die Demokratie der Vereinigten Staaten“, sagte er im Bezug auf die Tötung von schwarzen Amerikanern und die Black Lives-Matter-Bewegung. Jiechi sagte, Blinkens Kommentare seien nicht „normal“ gewesen und deshalb seien das seine auch nicht.

Blinken und sein Berater für die Nationale Sicherheit, Jake Sullivan, stellten daraufhin klar, dass „ein selbstbewusstes Land in der Lage ist, seine eigenen Unzulänglichkeiten zu verurteilen und stets zu versuchen, sich zu verbessern“. Das sei das Geheimrezept der USA.

Joe Biden gibt Rückendeckung

Rückendeckung bekam Blinken am Freitag Morgen vom US-Präsidenten persönlich: „Ich bin sehr stolz auf den Außenminister“, sagte Joe Biden. Auch hochrangige Republikaner wie der Senator Ben Sasse unterstützten das Vorgehen. „Ich habe viele politische Meinungsverschiedenheiten mit der Biden-Regierung“, sagte er. „Aber jeder einzelne Amerikaner sollte geschlossen gegen Tyrannen von Peking zusammenstehen.“

Der Kontrast in den Positionen zwischen den USA und China ist nach dem Regierungswechsel in Washington nicht kleiner geworden. Im Gegenteil: Er ist größer denn je, die Konfliktfelder der beiden Supermächte erstrecken sich über viele Bereiche: Handel, Technologie, Geopolitik, Menschenrechte.

Das riesige Handelsbilanzdefizit der USA, das im vergangenen Jahr trotz der von Trump verhängten Strafzölle auf den Rekordwert von 905 Milliarden Dollar stieg, bleibt jedenfalls eines der großen Konflikt-Themen. Ein Drittel des Defizits ging auf das Konto Chinas. Wegen des Defizits hatte Trump mit den Chinesen den sogenannten „Phase-I-Deal“ abgeschlossen. Ein zweiter sollte folgen, kam aber nie. Und auch jetzt liegt er in weiter Ferne.

„Es gibt eine Reihe von Feldern, die wir fundamental anders sehen“, sagt Blinken am Freitag und „das beinhaltet Chinas Vorgehen in Xinjiang, in Hong Kong, Tibet immer mehr Taiwan und ihre Aktionen im Cyberspace“. Es sei keine Überraschung, dass man eine defensive Antwort bekommen habe, als man diese Themen angesprochen habe, erklärte Blinken.

Blinken war zu dem Treffen in Alaska direkt aus Asien angereist, wo er zuvor Japan und Süd-Korea besucht hatte. Noch vor seinem Abflug hatte er in Korea gemahnt, dass das „aggressive und autoritäre Verhalten Chinas“ die Stabilität, die Sicherheit und den Wohlstand in der indo-pazifischen Region gefährde. Zwei Tage vor dem Treffen hatten die USA zudem weitere Sanktionen gegen 24 chinesische Funktionäre verhängt wegen des Vorgehens in Hongkong.

China setzt vermehrt auf heimische Technologien

Die Spannungen zwischen den beiden Ländern bekommen auch immer mehr US-Unternehmen zu spüren: Am Freitag und damit am zweiten Tag des Spitzentreffens berichtete das Wall Street Journal, dass die chinesische Regierung den Gebrauch von Tesla-Autos in China einschränken will. Danach sollen Angehörige des Militärs oder Mitarbeiter von Staatsunternehmen die E-Autos in Zukunft nicht mehr fahren dürfen. Grund sind Bedenken, dass die Tesla-Autos Daten sammeln könnten, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen könnten.

Vor wenigen Wochen hatten chinesische Funktionäre bereits bei einer Überprüfung der Autos Sicherheits-Bedenken geäußert: Sie monierten, dass die Kamera die gesamte Zeit Aufnahmen machen kann und dass das Auto Daten sammelt, wie, wo und wann das Auto genutzt wird. Außerdem synchronisiert das Auto die Kontaktdaten des Mobil-Telefons. Die chinesische Regierung ist besorgt, dass einige dieser Daten in die USA gesendet werden.

China hat zuletzt vermehrt auf heimische Technologie-Anbieter gesetzt. Das ist nicht nur eine Antwort auf Bedenken der Nationalen Sicherheit geschuldet, sondern auch eine Reaktion auf die Politik der USA, die unter anderem Telekommunikationsfirmen wie Huawei als Gefahr für die amerikanische Sicherheit eingestuft haben.

