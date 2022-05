Grafik der Woche So heftig leidet das Rentensystem unter der Demografie

Die Generation der Baby-Boomer geht in den Ruhestand, gleichzeitig werden die Deutschen immer älter. Für Rentensystem und Staatshaushalt bedeutet das eine enorme Belastung.

Düsseldorf Schon jetzt finanzieren zwei Beitragszahler einen Rentenbezieher, vor knapp 60 Jahren waren es noch mehr als doppelt so viele. Entlastung ist nicht in Sicht: Der Anteil der 65-Jährigen wächst bis 2060 auf über ein Viertel der Gesamtbevölkerung an.

Bezog ein Rentner in den 60er Jahren noch durchschnittlich zehn Jahre lang Geld von der Rentenversicherung, hat sich der Zeitraum aktuell mehr als verdoppelt.

Die Zahl der Deutschen über 65 Jahre wächst in den nächsten Jahrzehnten weiter an, während der Anteil der jungen Generation deutlich schrumpft. Keine guten Aussichten für das umlagefinanzierte Rentensystem.

