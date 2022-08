Grafik der Woche Stadt-Land-Gefälle: Raus in die Speckgürtel

Düsseldorf Städte sind attraktiv: Kurze Wege zum Arbeitsplatz, das kulturelle und gesellschaftliche Angebot – all das hat viele Menschen mit überdurchschnittlichem Einkommen in die Ballungsräume gelockt.

Doch dieser jahrelange Trend dreht sich in manchen Regionen: Vor allem junge Familien können sich das Stadtleben nicht mehr leisten und ziehen aufs Land. Dort sind die Lebenshaltungskosten günstiger – das gilt vor allem für die Mieten.

Wer tief in der Provinz lebt, kann in vielen Fällen nur über ein geringes Einkommen verfügen. Gut bezahlte Jobs sind oft nicht in der Nähe, dafür ist das Wohnen deutlich günstiger als in der Stadt.

Die großen Städte wie Berlin, Hamburg oder München ziehen nach wie vor viele Menschen an. Als Alternative bieten sich die Speckgürtel rund um die Metropolen an. Hier wohnt es sich günstiger – und der Weg zum Theater oder Arbeitsplatz ist nicht ganz so weit.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen