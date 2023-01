Infografik Babyboomer gehen in Rente – der Stresstest für die Sozialsysteme in vier Grafiken

Viele Unternehmen quer durch alle Branchen suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern, da inzwischen viel mehr altgediente Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen, als junge nachrücken.

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland wird allen Prognosen zufolge in den kommenden 40 Jahren deutlich sinken. Da eine höhere Geburtenrate nicht in Sicht ist, bleibt nur die Zuwanderung qualifizierter Arbeitnehmer aus dem Ausland.

Die Arbeitnehmer sind schon lange nicht mehr in der Lage, die steigende Zahl von Rentenempfängern aus den Beiträgen zu bezahlen. Hier springt der Bund mit immer größeren Zuschüssen für die Rentenkasse ein.

