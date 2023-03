 Infografik der Woche: Das sind die Trends auf dem Motorrad-Markt

Düsseldorf In wenigen Tagen ist es wieder so weit: Kündigt sich der Frühling an, werden die Motorräder aus der Garage geholt und fit für die neue Saison gemacht. Der Trend der vergangenen Jahre verstetigt sich: Die Maschinen werden größer und leistungsstärker und damit teurer – und die Fahrer immer älter. Welcher 20-Jährige ist schon in der Lage, rund 15.000 Euro für ein neues Bike auszugeben?

Dafür holen die Frauen auf: Fast jedes dritte Motorrad wird mittlerweile von weiblicher Hand durch die Kurven gelenkt.

Nicht nur die Preise für Autos erreichen manchmal schwindelerregende Höhe – auch die für Motorräder. Ein Fahrspaß für den kleinen Geldbeutel sind sie schon lange nicht mehr: Fast 15.000 Euro muss derjenige im Durchschnitt hinlegen, wer sich ein neues Bike leisten möchte.